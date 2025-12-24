- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
6
盈利交易:
4 (66.66%)
亏损交易:
2 (33.33%)
最好交易:
4.55 USD
最差交易:
-3.28 USD
毛利:
8.85 USD (900 pips)
毛利亏损:
-4.99 USD (467 pips)
最大连续赢利:
4 (8.85 USD)
最大连续盈利:
8.85 USD (4)
夏普比率:
0.27
交易活动:
0.35%
最大入金加载:
11.15%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
15 分钟
采收率:
0.81
长期交易:
6 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.77
预期回报:
0.64 USD
平均利润:
2.21 USD
平均损失:
-2.50 USD
最大连续失误:
2 (-4.75 USD)
最大连续亏损:
-4.75 USD (2)
每月增长:
0.91%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.04 USD
最大值:
4.75 USD (1.09%)
相对跌幅:
结余:
1.11% (4.83 USD)
净值:
5.58% (23.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|433
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.55 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +8.85 USD
最大连续亏损: -4.75 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.32 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29475
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
430
USD
USD
1
100%
6
66%
0%
1.77
0.64
USD
USD
6%
1:500