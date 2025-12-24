- Crescimento
Negociações:
6
Negociações com lucro:
4 (66.66%)
Negociações com perda:
2 (33.33%)
Melhor negociação:
4.55 USD
Pior negociação:
-3.28 USD
Lucro bruto:
8.85 USD (900 pips)
Perda bruta:
-4.99 USD (467 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (8.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8.85 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
0.35%
Depósito máximo carregado:
11.15%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
15 minutos
Fator de recuperação:
0.81
Negociações longas:
6 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.77
Valor esperado:
0.64 USD
Lucro médio:
2.21 USD
Perda média:
-2.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-4.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.75 USD (2)
Crescimento mensal:
0.91%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.04 USD
Máximo:
4.75 USD (1.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.11% (4.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.58% (23.87 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|433
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.32 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29481
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
