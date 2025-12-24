- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
4 (66.66%)
Loss Trade:
2 (33.33%)
Best Trade:
4.55 USD
Worst Trade:
-3.28 USD
Profitto lordo:
8.85 USD (900 pips)
Perdita lorda:
-4.99 USD (467 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (8.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.85 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
0.35%
Massimo carico di deposito:
11.15%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
0.81
Long Trade:
6 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.77
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
2.21 USD
Perdita media:
-2.50 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.75 USD (2)
Crescita mensile:
0.91%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
4.75 USD (1.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.11% (4.83 USD)
Per equità:
5.58% (23.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|433
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.55 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8.85 USD
Massima perdita consecutiva: -4.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.32 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29475
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
Non ci sono recensioni
