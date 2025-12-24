- 자본
- 축소
트레이드:
12
이익 거래:
8 (66.66%)
손실 거래:
4 (33.33%)
최고의 거래:
4.55 USD
최악의 거래:
-3.28 USD
총 수익:
18.10 USD (1 839 pips)
총 손실:
-7.20 USD (655 pips)
연속 최대 이익:
4 (8.85 USD)
샤프 비율:
0.44
거래 활동:
0.35%
최대 입금량:
11.15%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
8 분
회복 요인:
2.28
롱(주식매수):
12 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.51
기대수익:
0.91 USD
평균 이익:
2.26 USD
평균 손실:
-1.80 USD
연속 최대 손실:
2 (-4.75 USD)
연속 최대 손실:
-4.75 USD (2)
월별 성장률:
2.56%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.04 USD
최대한의:
4.79 USD (1.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.11% (4.83 USD)
자본금별:
5.58% (23.87 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4.55 USD
최악의 거래: -3 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +8.85 USD
연속 최대 손실: -4.75 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29496
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
리뷰 없음
