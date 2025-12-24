СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Hirozo Raifuku
Hiroshi Shiitani

Hirozo Raifuku

Hiroshi Shiitani
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -100%
ThreeTrader-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
191
Прибыльных трейдов:
104 (54.45%)
Убыточных трейдов:
87 (45.55%)
Лучший трейд:
4 444.00 JPY
Худший трейд:
-4 331.00 JPY
Общая прибыль:
41 886.00 JPY (22 941 pips)
Общий убыток:
-111 629.00 JPY (66 976 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (5 644.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
6 549.00 JPY (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
7.66%
Макс. загрузка депозита:
127.82%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
191
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
-0.84
Длинных трейдов:
128 (67.02%)
Коротких трейдов:
63 (32.98%)
Профит фактор:
0.38
Мат. ожидание:
-365.15 JPY
Средняя прибыль:
402.75 JPY
Средний убыток:
-1 283.09 JPY
Макс. серия проигрышей:
12 (-42 679.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-42 679.00 JPY (12)
Прирост в месяц:
-100.00%
Алготрейдинг:
70%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
69 743.00 JPY
Максимальная:
82 732.00 JPY (192.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.98% (72 183.00 JPY)
По эквити:
98.48% (13 021.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.raw 186
BTCUSD.raw 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.raw -553
BTCUSD.raw -58
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.raw -44K
BTCUSD.raw -424
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 444.00 JPY
Худший трейд: -4 331 JPY
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +5 644.00 JPY
Макс. убыток в серии: -42 679.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ThreeTrader-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.29 01:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 13:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 13:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 12:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 11:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 10:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 09:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 06:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.24 05:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 05:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 05:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Hirozo Raifuku
30 USD в месяц
-100%
0
0
USD
257
JPY
1
70%
191
54%
8%
0.37
-365.15
JPY
100%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.