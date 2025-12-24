- Прирост
Всего трейдов:
191
Прибыльных трейдов:
104 (54.45%)
Убыточных трейдов:
87 (45.55%)
Лучший трейд:
4 444.00 JPY
Худший трейд:
-4 331.00 JPY
Общая прибыль:
41 886.00 JPY (22 941 pips)
Общий убыток:
-111 629.00 JPY (66 976 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (5 644.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
6 549.00 JPY (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
7.66%
Макс. загрузка депозита:
127.82%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
191
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
-0.84
Длинных трейдов:
128 (67.02%)
Коротких трейдов:
63 (32.98%)
Профит фактор:
0.38
Мат. ожидание:
-365.15 JPY
Средняя прибыль:
402.75 JPY
Средний убыток:
-1 283.09 JPY
Макс. серия проигрышей:
12 (-42 679.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-42 679.00 JPY (12)
Прирост в месяц:
-100.00%
Алготрейдинг:
70%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
69 743.00 JPY
Максимальная:
82 732.00 JPY (192.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.98% (72 183.00 JPY)
По эквити:
98.48% (13 021.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.raw
|186
|BTCUSD.raw
|5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.raw
|-553
|BTCUSD.raw
|-58
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.raw
|-44K
|BTCUSD.raw
|-424
Лучший трейд: +4 444.00 JPY
Худший трейд: -4 331 JPY
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +5 644.00 JPY
Макс. убыток в серии: -42 679.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ThreeTrader-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
