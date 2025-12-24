SignaleKategorien
Hiroshi Shiitani

Hirozo Raifuku

Hiroshi Shiitani
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -100%
ThreeTrader-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
191
Gewinntrades:
104 (54.45%)
Verlusttrades:
87 (45.55%)
Bester Trade:
4 444.00 JPY
Schlechtester Trade:
-4 331.00 JPY
Bruttoprofit:
41 886.00 JPY (22 941 pips)
Bruttoverlust:
-111 629.00 JPY (66 976 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (5 644.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 549.00 JPY (3)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading-Aktivität:
7.66%
Max deposit load:
127.82%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
191
Durchschn. Haltezeit:
7 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.84
Long-Positionen:
128 (67.02%)
Short-Positionen:
63 (32.98%)
Profit-Faktor:
0.38
Mathematische Gewinnerwartung:
-365.15 JPY
Durchschnittlicher Profit:
402.75 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-1 283.09 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-42 679.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-42 679.00 JPY (12)
Wachstum pro Monat :
-100.00%
Algo-Trading:
70%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
69 743.00 JPY
Maximaler:
82 732.00 JPY (192.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
99.98% (72 183.00 JPY)
Kapital:
98.48% (13 021.00 JPY)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.raw 186
BTCUSD.raw 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.raw -553
BTCUSD.raw -58
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.raw -44K
BTCUSD.raw -424
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4 444.00 JPY
Schlechtester Trade: -4 331 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 644.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -42 679.00 JPY

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ThreeTrader-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 01:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 13:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 13:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 12:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 11:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 10:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 09:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 06:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.24 05:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 05:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 05:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
