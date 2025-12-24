- Wachstum
Trades insgesamt:
191
Gewinntrades:
104 (54.45%)
Verlusttrades:
87 (45.55%)
Bester Trade:
4 444.00 JPY
Schlechtester Trade:
-4 331.00 JPY
Bruttoprofit:
41 886.00 JPY (22 941 pips)
Bruttoverlust:
-111 629.00 JPY (66 976 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (5 644.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 549.00 JPY (3)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading-Aktivität:
7.66%
Max deposit load:
127.82%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
191
Durchschn. Haltezeit:
7 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.84
Long-Positionen:
128 (67.02%)
Short-Positionen:
63 (32.98%)
Profit-Faktor:
0.38
Mathematische Gewinnerwartung:
-365.15 JPY
Durchschnittlicher Profit:
402.75 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-1 283.09 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-42 679.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-42 679.00 JPY (12)
Wachstum pro Monat :
-100.00%
Algo-Trading:
70%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
69 743.00 JPY
Maximaler:
82 732.00 JPY (192.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
99.98% (72 183.00 JPY)
Kapital:
98.48% (13 021.00 JPY)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.raw
|186
|BTCUSD.raw
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.raw
|-553
|BTCUSD.raw
|-58
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.raw
|-44K
|BTCUSD.raw
|-424
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4 444.00 JPY
Schlechtester Trade: -4 331 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 644.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -42 679.00 JPY
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ThreeTrader-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-100%
0
0
USD
USD
257
JPY
JPY
1
70%
191
54%
8%
0.37
-365.15
JPY
JPY
100%
1:500