- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
36
盈利交易:
24 (66.66%)
亏损交易:
12 (33.33%)
最好交易:
4 444.00 JPY
最差交易:
-527.00 JPY
毛利:
12 288.00 JPY (4 104 pips)
毛利亏损:
-2 505.00 JPY (1 460 pips)
最大连续赢利:
7 (1 247.00 JPY)
最大连续盈利:
6 549.00 JPY (3)
夏普比率:
0.34
交易活动:
18.63%
最大入金加载:
53.57%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
36
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
8.74
长期交易:
22 (61.11%)
短期交易:
14 (38.89%)
利润因子:
4.91
预期回报:
271.75 JPY
平均利润:
512.00 JPY
平均损失:
-208.75 JPY
最大连续失误:
3 (-730.00 JPY)
最大连续亏损:
-730.00 JPY (3)
每月增长:
32.61%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
24.00 JPY
最大值:
1 119.00 JPY (2.81%)
相对跌幅:
结余:
2.81% (1 123.00 JPY)
净值:
11.90% (3 874.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.raw
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.raw
|86
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.raw
|2.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 444.00 JPY
最差交易: -527 JPY
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 247.00 JPY
最大连续亏损: -730.00 JPY
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ThreeTrader-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
