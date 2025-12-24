- Crescita
Trade:
36
Profit Trade:
24 (66.66%)
Loss Trade:
12 (33.33%)
Best Trade:
4 444.00 JPY
Worst Trade:
-527.00 JPY
Profitto lordo:
12 288.00 JPY (4 104 pips)
Perdita lorda:
-2 505.00 JPY (1 460 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (1 247.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
6 549.00 JPY (3)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
18.63%
Massimo carico di deposito:
53.57%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
8.74
Long Trade:
22 (61.11%)
Short Trade:
14 (38.89%)
Fattore di profitto:
4.91
Profitto previsto:
271.75 JPY
Profitto medio:
512.00 JPY
Perdita media:
-208.75 JPY
Massime perdite consecutive:
3 (-730.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-730.00 JPY (3)
Crescita mensile:
32.61%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.00 JPY
Massimale:
1 119.00 JPY (2.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.81% (1 123.00 JPY)
Per equità:
11.90% (3 874.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.raw
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.raw
|86
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.raw
|2.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 444.00 JPY
Worst Trade: -527 JPY
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 247.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -730.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ThreeTrader-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
