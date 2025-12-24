SinaisSeções
Hiroshi Shiitani

Hirozo Raifuku

0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 43%
ThreeTrader-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
70
Negociações com lucro:
49 (70.00%)
Negociações com perda:
21 (30.00%)
Melhor negociação:
4 444.00 JPY
Pior negociação:
-1 460.00 JPY
Lucro bruto:
19 597.00 JPY (8 768 pips)
Perda bruta:
-6 608.00 JPY (3 995 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (5 644.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
6 549.00 JPY (3)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
6.45%
Depósito máximo carregado:
53.57%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
70
Tempo médio de espera:
10 minutos
Fator de recuperação:
3.32
Negociações longas:
49 (70.00%)
Negociações curtas:
21 (30.00%)
Fator de lucro:
2.97
Valor esperado:
185.56 JPY
Lucro médio:
399.94 JPY
Perda média:
-314.67 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-3 885.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-3 885.00 JPY (6)
Crescimento mensal:
43.30%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
24.00 JPY
Máximo:
3 917.00 JPY (9.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.62% (3 909.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
18.42% (7 479.00 JPY)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.raw 70
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.raw 114
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.raw 4.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4 444.00 JPY
Pior negociação: -1 460 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +5 644.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -3 885.00 JPY

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ThreeTrader-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.24 13:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 13:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 12:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 11:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 10:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 09:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 06:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.24 05:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 05:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 05:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
