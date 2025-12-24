- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
70
Negociações com lucro:
49 (70.00%)
Negociações com perda:
21 (30.00%)
Melhor negociação:
4 444.00 JPY
Pior negociação:
-1 460.00 JPY
Lucro bruto:
19 597.00 JPY (8 768 pips)
Perda bruta:
-6 608.00 JPY (3 995 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (5 644.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
6 549.00 JPY (3)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
6.45%
Depósito máximo carregado:
53.57%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
70
Tempo médio de espera:
10 minutos
Fator de recuperação:
3.32
Negociações longas:
49 (70.00%)
Negociações curtas:
21 (30.00%)
Fator de lucro:
2.97
Valor esperado:
185.56 JPY
Lucro médio:
399.94 JPY
Perda média:
-314.67 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-3 885.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-3 885.00 JPY (6)
Crescimento mensal:
43.30%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
24.00 JPY
Máximo:
3 917.00 JPY (9.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.62% (3 909.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
18.42% (7 479.00 JPY)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.raw
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.raw
|114
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.raw
|4.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ThreeTrader-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
43%
0
0
USD
USD
43K
JPY
JPY
1
98%
70
70%
6%
2.96
185.56
JPY
JPY
18%
1:500