- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
70
利益トレード:
49 (70.00%)
損失トレード:
21 (30.00%)
ベストトレード:
4 444.00 JPY
最悪のトレード:
-1 460.00 JPY
総利益:
19 597.00 JPY (8 768 pips)
総損失:
-6 608.00 JPY (3 995 pips)
最大連続の勝ち:
15 (5 644.00 JPY)
最大連続利益:
6 549.00 JPY (3)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
6.45%
最大入金額:
53.57%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
70
平均保有時間:
10 分
リカバリーファクター:
3.32
長いトレード:
49 (70.00%)
短いトレード:
21 (30.00%)
プロフィットファクター:
2.97
期待されたペイオフ:
185.56 JPY
平均利益:
399.94 JPY
平均損失:
-314.67 JPY
最大連続の負け:
6 (-3 885.00 JPY)
最大連続損失:
-3 885.00 JPY (6)
月間成長:
43.30%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
24.00 JPY
最大の:
3 917.00 JPY (9.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.62% (3 909.00 JPY)
エクイティによる:
18.42% (7 479.00 JPY)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.raw
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.raw
|114
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.raw
|4.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4 444.00 JPY
最悪のトレード: -1 460 JPY
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +5 644.00 JPY
最大連続損失: -3 885.00 JPY
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ThreeTrader-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
43%
0
0
USD
USD
43K
JPY
JPY
1
98%
70
70%
6%
2.96
185.56
JPY
JPY
18%
1:500