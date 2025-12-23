- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
6 (75.00%)
Убыточных трейдов:
2 (25.00%)
Лучший трейд:
39.35 USD
Худший трейд:
-73.77 USD
Общая прибыль:
163.81 USD (147 143 pips)
Общий убыток:
-142.58 USD (52 992 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (112.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
112.71 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
24.25%
Макс. загрузка депозита:
7.12%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.15
Длинных трейдов:
1 (12.50%)
Коротких трейдов:
7 (87.50%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
2.65 USD
Средняя прибыль:
27.30 USD
Средний убыток:
-71.29 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-142.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-142.58 USD (2)
Прирост в месяц:
4.25%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
29.87 USD
Максимальная:
142.58 USD (23.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.27% (142.58 USD)
По эквити:
12.65% (77.49 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|4
|BTCUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHUSD
|4
|BTCUSD
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHUSD
|2.2K
|BTCUSD
|92K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +39.35 USD
Худший трейд: -74 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +112.71 USD
Макс. убыток в серии: -142.58 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 25
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 2
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 12
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.10 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.27 × 96
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.71 × 7
|
Tickmill-Live
|2.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.53 × 128
|
ICMarketsSC-MT5-2
|22.87 × 221
Follow me on this journey for financial freedom.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
521
USD
USD
2
100%
8
75%
24%
1.14
2.65
USD
USD
23%
1:500