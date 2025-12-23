- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
6 (75.00%)
Verlusttrades:
2 (25.00%)
Bester Trade:
39.35 USD
Schlechtester Trade:
-73.77 USD
Bruttoprofit:
163.81 USD (147 143 pips)
Bruttoverlust:
-142.58 USD (52 992 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (112.71 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
112.71 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
24.25%
Max deposit load:
7.12%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.15
Long-Positionen:
1 (12.50%)
Short-Positionen:
7 (87.50%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
2.65 USD
Durchschnittlicher Profit:
27.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-71.29 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-142.58 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-142.58 USD (2)
Wachstum pro Monat :
4.25%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
29.87 USD
Maximaler:
142.58 USD (23.27%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.27% (142.58 USD)
Kapital:
12.65% (77.49 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|4
|BTCUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|ETHUSD
|4
|BTCUSD
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|ETHUSD
|2.2K
|BTCUSD
|92K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +39.35 USD
Schlechtester Trade: -74 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +112.71 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -142.58 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 25
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 2
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 12
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.10 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.27 × 96
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.71 × 7
|
Tickmill-Live
|2.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.53 × 128
|
ICMarketsSC-MT5-2
|22.87 × 221
Follow me on this journey for financial freedom.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
4%
0
0
USD
USD
521
USD
USD
2
100%
8
75%
24%
1.14
2.65
USD
USD
23%
1:500