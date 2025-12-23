- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
6 (75.00%)
亏损交易:
2 (25.00%)
最好交易:
39.35 USD
最差交易:
-73.77 USD
毛利:
163.81 USD (147 143 pips)
毛利亏损:
-142.58 USD (52 992 pips)
最大连续赢利:
4 (112.71 USD)
最大连续盈利:
112.71 USD (4)
夏普比率:
0.11
交易活动:
24.25%
最大入金加载:
7.12%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.15
长期交易:
1 (12.50%)
短期交易:
7 (87.50%)
利润因子:
1.15
预期回报:
2.65 USD
平均利润:
27.30 USD
平均损失:
-71.29 USD
最大连续失误:
2 (-142.58 USD)
最大连续亏损:
-142.58 USD (2)
每月增长:
4.25%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
29.87 USD
最大值:
142.58 USD (23.27%)
相对跌幅:
结余:
23.27% (142.58 USD)
净值:
12.65% (77.49 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|4
|BTCUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHUSD
|4
|BTCUSD
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHUSD
|2.2K
|BTCUSD
|92K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +39.35 USD
最差交易: -74 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +112.71 USD
最大连续亏损: -142.58 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 25
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 2
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 12
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.10 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.27 × 96
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.71 × 7
|
Tickmill-Live
|2.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.53 × 128
|
ICMarketsSC-MT5-2
|22.87 × 221
Follow me on this journey for financial freedom.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
4%
0
0
USD
USD
521
USD
USD
2
100%
8
75%
24%
1.14
2.65
USD
USD
23%
1:500