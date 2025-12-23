- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
6 (75.00%)
損失トレード:
2 (25.00%)
ベストトレード:
39.35 USD
最悪のトレード:
-73.77 USD
総利益:
163.81 USD (147 143 pips)
総損失:
-142.58 USD (52 992 pips)
最大連続の勝ち:
4 (112.71 USD)
最大連続利益:
112.71 USD (4)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
24.25%
最大入金額:
7.12%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.15
長いトレード:
1 (12.50%)
短いトレード:
7 (87.50%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
2.65 USD
平均利益:
27.30 USD
平均損失:
-71.29 USD
最大連続の負け:
2 (-142.58 USD)
最大連続損失:
-142.58 USD (2)
月間成長:
4.25%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
29.87 USD
最大の:
142.58 USD (23.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.27% (142.58 USD)
エクイティによる:
12.65% (77.49 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|4
|BTCUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|ETHUSD
|4
|BTCUSD
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|ETHUSD
|2.2K
|BTCUSD
|92K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +39.35 USD
最悪のトレード: -74 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +112.71 USD
最大連続損失: -142.58 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 25
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 2
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 12
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.10 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.27 × 96
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.71 × 7
|
Tickmill-Live
|2.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.53 × 128
|
ICMarketsSC-MT5-2
|22.87 × 221
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
4%
0
0
USD
USD
521
USD
USD
2
100%
8
75%
24%
1.14
2.65
USD
USD
23%
1:500