SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Safe Account Growth
Mohammad Danial Bin Azmi Sukri

Safe Account Growth

Mohammad Danial Bin Azmi Sukri
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 4%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
6 (75.00%)
Negociações com perda:
2 (25.00%)
Melhor negociação:
39.35 USD
Pior negociação:
-73.77 USD
Lucro bruto:
163.81 USD (147 143 pips)
Perda bruta:
-142.58 USD (52 992 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (112.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
112.71 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
24.25%
Depósito máximo carregado:
7.12%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.15
Negociações longas:
1 (12.50%)
Negociações curtas:
7 (87.50%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
2.65 USD
Lucro médio:
27.30 USD
Perda média:
-71.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-142.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-142.58 USD (2)
Crescimento mensal:
4.25%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
29.87 USD
Máximo:
142.58 USD (23.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.27% (142.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.65% (77.49 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
ETHUSD 4
BTCUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
ETHUSD 4
BTCUSD 17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
ETHUSD 2.2K
BTCUSD 92K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +39.35 USD
Pior negociação: -74 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +112.71 USD
Máxima perda consecutiva: -142.58 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 3
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real35
0.00 × 25
Exness-MT5Real7
0.00 × 7
Exness-MT5Real17
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 2
easyMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 12
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.10 × 29
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.27 × 96
CapitalPointTrading-MT5-4
0.71 × 7
Tickmill-Live
2.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-4
2.53 × 128
ICMarketsSC-MT5-2
22.87 × 221
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Follow me on this journey for financial freedom.
Sem comentários
2026.01.15 23:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 22:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 03:37
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.13 14:30
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 11 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 08:17
Share of trading days is too low
2026.01.03 08:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.01 15:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 15:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 09:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 09:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 09:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Safe Account Growth
30 USD por mês
4%
0
0
USD
521
USD
2
100%
8
75%
24%
1.14
2.65
USD
23%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.