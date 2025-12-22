СигналыРазделы
Tanapisit Tepawarapruek

Aurum Apex AXI Prime

Tanapisit Tepawarapruek
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -46%
Axi-US50-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
743
Прибыльных трейдов:
480 (64.60%)
Убыточных трейдов:
263 (35.40%)
Лучший трейд:
9.61 USD
Худший трейд:
-10.21 USD
Общая прибыль:
198.97 USD (431 540 pips)
Общий убыток:
-222.69 USD (333 531 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (3.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.89 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
83.91%
Макс. загрузка депозита:
102.57%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
281
Ср. время удержания:
27 минут
Фактор восстановления:
-0.51
Длинных трейдов:
410 (55.18%)
Коротких трейдов:
333 (44.82%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-0.03 USD
Средняя прибыль:
0.41 USD
Средний убыток:
-0.85 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-2.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.21 USD (1)
Прирост в месяц:
-45.94%
Алготрейдинг:
83%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41.91 USD
Максимальная:
46.08 USD (134.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
61.01% (45.89 USD)
По эквити:
15.88% (9.10 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.min 563
BTCUSD 45
XAUUSD.p 40
NZDUSD.p 12
EURAUD.p 12
AUDJPY.p 8
AUDUSD.p 7
EURNZD.p 7
USDJPY.p 6
NZDCAD.p 6
NZDJPY.p 6
EURUSD.p 5
CHFJPY.p 4
GBPAUD.p 3
GBPCAD.p 3
AUDCHF.p 3
EURGBP.p 3
AUDCAD.p 2
NZDCHF.p 2
EURJPY.p 2
UKOIL 1
USOIL 1
AUDNZD.p 1
GBPNZD.p 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.min -17
BTCUSD 10
XAUUSD.p -17
NZDUSD.p -1
EURAUD.p -2
AUDJPY.p -2
AUDUSD.p 1
EURNZD.p 1
USDJPY.p 0
NZDCAD.p -1
NZDJPY.p 0
EURUSD.p -3
CHFJPY.p 0
GBPAUD.p -6
GBPCAD.p 12
AUDCHF.p 0
EURGBP.p 0
AUDCAD.p 0
NZDCHF.p 0
EURJPY.p 0
UKOIL 0
USOIL 0
AUDNZD.p 0
GBPNZD.p 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.min -9.9K
BTCUSD 109K
XAUUSD.p -1.5K
NZDUSD.p -58
EURAUD.p -185
AUDJPY.p -204
AUDUSD.p 99
EURNZD.p 244
USDJPY.p 1
NZDCAD.p -42
NZDJPY.p 49
EURUSD.p -143
CHFJPY.p -26
GBPAUD.p -651
GBPCAD.p 771
AUDCHF.p -18
EURGBP.p -18
AUDCAD.p 3
NZDCHF.p 1
EURJPY.p 10
UKOIL 105
USOIL -138
AUDNZD.p 5
GBPNZD.p 584
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.61 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3.72 USD
Макс. убыток в серии: -2.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US50-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.30 14:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 13:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 12:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 11:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 08:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 04:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
