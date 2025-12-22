- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
743
Прибыльных трейдов:
480 (64.60%)
Убыточных трейдов:
263 (35.40%)
Лучший трейд:
9.61 USD
Худший трейд:
-10.21 USD
Общая прибыль:
198.97 USD (431 540 pips)
Общий убыток:
-222.69 USD (333 531 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (3.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.89 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
83.91%
Макс. загрузка депозита:
102.57%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
281
Ср. время удержания:
27 минут
Фактор восстановления:
-0.51
Длинных трейдов:
410 (55.18%)
Коротких трейдов:
333 (44.82%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-0.03 USD
Средняя прибыль:
0.41 USD
Средний убыток:
-0.85 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-2.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.21 USD (1)
Прирост в месяц:
-45.94%
Алготрейдинг:
83%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41.91 USD
Максимальная:
46.08 USD (134.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
61.01% (45.89 USD)
По эквити:
15.88% (9.10 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.min
|563
|BTCUSD
|45
|XAUUSD.p
|40
|NZDUSD.p
|12
|EURAUD.p
|12
|AUDJPY.p
|8
|AUDUSD.p
|7
|EURNZD.p
|7
|USDJPY.p
|6
|NZDCAD.p
|6
|NZDJPY.p
|6
|EURUSD.p
|5
|CHFJPY.p
|4
|GBPAUD.p
|3
|GBPCAD.p
|3
|AUDCHF.p
|3
|EURGBP.p
|3
|AUDCAD.p
|2
|NZDCHF.p
|2
|EURJPY.p
|2
|UKOIL
|1
|USOIL
|1
|AUDNZD.p
|1
|GBPNZD.p
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.min
|-17
|BTCUSD
|10
|XAUUSD.p
|-17
|NZDUSD.p
|-1
|EURAUD.p
|-2
|AUDJPY.p
|-2
|AUDUSD.p
|1
|EURNZD.p
|1
|USDJPY.p
|0
|NZDCAD.p
|-1
|NZDJPY.p
|0
|EURUSD.p
|-3
|CHFJPY.p
|0
|GBPAUD.p
|-6
|GBPCAD.p
|12
|AUDCHF.p
|0
|EURGBP.p
|0
|AUDCAD.p
|0
|NZDCHF.p
|0
|EURJPY.p
|0
|UKOIL
|0
|USOIL
|0
|AUDNZD.p
|0
|GBPNZD.p
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.min
|-9.9K
|BTCUSD
|109K
|XAUUSD.p
|-1.5K
|NZDUSD.p
|-58
|EURAUD.p
|-185
|AUDJPY.p
|-204
|AUDUSD.p
|99
|EURNZD.p
|244
|USDJPY.p
|1
|NZDCAD.p
|-42
|NZDJPY.p
|49
|EURUSD.p
|-143
|CHFJPY.p
|-26
|GBPAUD.p
|-651
|GBPCAD.p
|771
|AUDCHF.p
|-18
|EURGBP.p
|-18
|AUDCAD.p
|3
|NZDCHF.p
|1
|EURJPY.p
|10
|UKOIL
|105
|USOIL
|-138
|AUDNZD.p
|5
|GBPNZD.p
|584
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.61 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3.72 USD
Макс. убыток в серии: -2.06 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US50-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
