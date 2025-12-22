- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
743
利益トレード:
480 (64.60%)
損失トレード:
263 (35.40%)
ベストトレード:
9.61 USD
最悪のトレード:
-10.21 USD
総利益:
198.97 USD (431 540 pips)
総損失:
-222.69 USD (333 531 pips)
最大連続の勝ち:
38 (3.72 USD)
最大連続利益:
13.89 USD (3)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
83.91%
最大入金額:
102.57%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
259
平均保有時間:
27 分
リカバリーファクター:
-0.51
長いトレード:
410 (55.18%)
短いトレード:
333 (44.82%)
プロフィットファクター:
0.89
期待されたペイオフ:
-0.03 USD
平均利益:
0.41 USD
平均損失:
-0.85 USD
最大連続の負け:
12 (-2.06 USD)
最大連続損失:
-10.21 USD (1)
月間成長:
-45.94%
アルゴリズム取引:
83%
残高によるドローダウン:
絶対:
41.91 USD
最大の:
46.08 USD (134.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
61.01% (45.89 USD)
エクイティによる:
15.88% (9.10 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.min
|563
|BTCUSD
|45
|XAUUSD.p
|40
|NZDUSD.p
|12
|EURAUD.p
|12
|AUDJPY.p
|8
|AUDUSD.p
|7
|EURNZD.p
|7
|USDJPY.p
|6
|NZDCAD.p
|6
|NZDJPY.p
|6
|EURUSD.p
|5
|CHFJPY.p
|4
|GBPAUD.p
|3
|GBPCAD.p
|3
|AUDCHF.p
|3
|EURGBP.p
|3
|AUDCAD.p
|2
|NZDCHF.p
|2
|EURJPY.p
|2
|UKOIL
|1
|USOIL
|1
|AUDNZD.p
|1
|GBPNZD.p
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.min
|-17
|BTCUSD
|10
|XAUUSD.p
|-17
|NZDUSD.p
|-1
|EURAUD.p
|-2
|AUDJPY.p
|-2
|AUDUSD.p
|1
|EURNZD.p
|1
|USDJPY.p
|0
|NZDCAD.p
|-1
|NZDJPY.p
|0
|EURUSD.p
|-3
|CHFJPY.p
|0
|GBPAUD.p
|-6
|GBPCAD.p
|12
|AUDCHF.p
|0
|EURGBP.p
|0
|AUDCAD.p
|0
|NZDCHF.p
|0
|EURJPY.p
|0
|UKOIL
|0
|USOIL
|0
|AUDNZD.p
|0
|GBPNZD.p
|3
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.min
|-9.9K
|BTCUSD
|109K
|XAUUSD.p
|-1.5K
|NZDUSD.p
|-58
|EURAUD.p
|-185
|AUDJPY.p
|-204
|AUDUSD.p
|99
|EURNZD.p
|244
|USDJPY.p
|1
|NZDCAD.p
|-42
|NZDJPY.p
|49
|EURUSD.p
|-143
|CHFJPY.p
|-26
|GBPAUD.p
|-651
|GBPCAD.p
|771
|AUDCHF.p
|-18
|EURGBP.p
|-18
|AUDCAD.p
|3
|NZDCHF.p
|1
|EURJPY.p
|10
|UKOIL
|105
|USOIL
|-138
|AUDNZD.p
|5
|GBPNZD.p
|584
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9.61 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +3.72 USD
最大連続損失: -2.06 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US50-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-46%
0
0
USD
USD
174
USD
USD
2
83%
743
64%
84%
0.89
-0.03
USD
USD
61%
1:100