Tanapisit Tepawarapruek

Aurum Apex AXI Prime

Tanapisit Tepawarapruek
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -46%
Axi-US50-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
743
利益トレード:
480 (64.60%)
損失トレード:
263 (35.40%)
ベストトレード:
9.61 USD
最悪のトレード:
-10.21 USD
総利益:
198.97 USD (431 540 pips)
総損失:
-222.69 USD (333 531 pips)
最大連続の勝ち:
38 (3.72 USD)
最大連続利益:
13.89 USD (3)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
83.91%
最大入金額:
102.57%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
259
平均保有時間:
27 分
リカバリーファクター:
-0.51
長いトレード:
410 (55.18%)
短いトレード:
333 (44.82%)
プロフィットファクター:
0.89
期待されたペイオフ:
-0.03 USD
平均利益:
0.41 USD
平均損失:
-0.85 USD
最大連続の負け:
12 (-2.06 USD)
最大連続損失:
-10.21 USD (1)
月間成長:
-45.94%
アルゴリズム取引:
83%
残高によるドローダウン:
絶対:
41.91 USD
最大の:
46.08 USD (134.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
61.01% (45.89 USD)
エクイティによる:
15.88% (9.10 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.min 563
BTCUSD 45
XAUUSD.p 40
NZDUSD.p 12
EURAUD.p 12
AUDJPY.p 8
AUDUSD.p 7
EURNZD.p 7
USDJPY.p 6
NZDCAD.p 6
NZDJPY.p 6
EURUSD.p 5
CHFJPY.p 4
GBPAUD.p 3
GBPCAD.p 3
AUDCHF.p 3
EURGBP.p 3
AUDCAD.p 2
NZDCHF.p 2
EURJPY.p 2
UKOIL 1
USOIL 1
AUDNZD.p 1
GBPNZD.p 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.min -17
BTCUSD 10
XAUUSD.p -17
NZDUSD.p -1
EURAUD.p -2
AUDJPY.p -2
AUDUSD.p 1
EURNZD.p 1
USDJPY.p 0
NZDCAD.p -1
NZDJPY.p 0
EURUSD.p -3
CHFJPY.p 0
GBPAUD.p -6
GBPCAD.p 12
AUDCHF.p 0
EURGBP.p 0
AUDCAD.p 0
NZDCHF.p 0
EURJPY.p 0
UKOIL 0
USOIL 0
AUDNZD.p 0
GBPNZD.p 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.min -9.9K
BTCUSD 109K
XAUUSD.p -1.5K
NZDUSD.p -58
EURAUD.p -185
AUDJPY.p -204
AUDUSD.p 99
EURNZD.p 244
USDJPY.p 1
NZDCAD.p -42
NZDJPY.p 49
EURUSD.p -143
CHFJPY.p -26
GBPAUD.p -651
GBPCAD.p 771
AUDCHF.p -18
EURGBP.p -18
AUDCAD.p 3
NZDCHF.p 1
EURJPY.p 10
UKOIL 105
USOIL -138
AUDNZD.p 5
GBPNZD.p 584
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +9.61 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +3.72 USD
最大連続損失: -2.06 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US50-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.30 14:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 13:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 12:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 11:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 08:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 04:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
