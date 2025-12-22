SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / Aurum Apex AXI Prime
Tanapisit Tepawarapruek

Aurum Apex AXI Prime

Tanapisit Tepawarapruek
0 reviews
2 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 -46%
Axi-US50-Live
1:100
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
743
Profit Trades:
480 (64.60%)
Loss Trades:
263 (35.40%)
Best trade:
9.61 USD
Worst trade:
-10.21 USD
Gross Profit:
198.97 USD (431 540 pips)
Gross Loss:
-222.69 USD (333 531 pips)
Maximum consecutive wins:
38 (3.72 USD)
Maximal consecutive profit:
13.89 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
83.91%
Max deposit load:
102.57%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
281
Avg holding time:
27 minutes
Recovery Factor:
-0.51
Long Trades:
410 (55.18%)
Short Trades:
333 (44.82%)
Profit Factor:
0.89
Expected Payoff:
-0.03 USD
Average Profit:
0.41 USD
Average Loss:
-0.85 USD
Maximum consecutive losses:
12 (-2.06 USD)
Maximal consecutive loss:
-10.21 USD (1)
Monthly growth:
-45.94%
Algo trading:
83%
Drawdown by balance:
Absolute:
41.91 USD
Maximal:
46.08 USD (134.86%)
Relative drawdown:
By Balance:
61.01% (45.89 USD)
By Equity:
15.88% (9.10 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD.min 563
BTCUSD 45
XAUUSD.p 40
NZDUSD.p 12
EURAUD.p 12
AUDJPY.p 8
AUDUSD.p 7
EURNZD.p 7
USDJPY.p 6
NZDCAD.p 6
NZDJPY.p 6
EURUSD.p 5
CHFJPY.p 4
GBPAUD.p 3
GBPCAD.p 3
AUDCHF.p 3
EURGBP.p 3
AUDCAD.p 2
NZDCHF.p 2
EURJPY.p 2
UKOIL 1
USOIL 1
AUDNZD.p 1
GBPNZD.p 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.min -17
BTCUSD 10
XAUUSD.p -17
NZDUSD.p -1
EURAUD.p -2
AUDJPY.p -2
AUDUSD.p 1
EURNZD.p 1
USDJPY.p 0
NZDCAD.p -1
NZDJPY.p 0
EURUSD.p -3
CHFJPY.p 0
GBPAUD.p -6
GBPCAD.p 12
AUDCHF.p 0
EURGBP.p 0
AUDCAD.p 0
NZDCHF.p 0
EURJPY.p 0
UKOIL 0
USOIL 0
AUDNZD.p 0
GBPNZD.p 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.min -9.9K
BTCUSD 109K
XAUUSD.p -1.5K
NZDUSD.p -58
EURAUD.p -185
AUDJPY.p -204
AUDUSD.p 99
EURNZD.p 244
USDJPY.p 1
NZDCAD.p -42
NZDJPY.p 49
EURUSD.p -143
CHFJPY.p -26
GBPAUD.p -651
GBPCAD.p 771
AUDCHF.p -18
EURGBP.p -18
AUDCAD.p 3
NZDCHF.p 1
EURJPY.p 10
UKOIL 105
USOIL -138
AUDNZD.p 5
GBPNZD.p 584
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +9.61 USD
Worst trade: -10 USD
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +3.72 USD
Maximal consecutive loss: -2.06 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Axi-US50-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2025.12.30 14:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 13:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 12:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 11:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 08:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 04:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Aurum Apex AXI Prime
30 USD per month
-46%
0
0
USD
174
USD
2
83%
743
64%
84%
0.89
-0.03
USD
61%
1:100
Copy

