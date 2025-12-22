SignaleKategorien
Tanapisit Tepawarapruek

Aurum Apex AXI Prime

Tanapisit Tepawarapruek
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -46%
Axi-US50-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
743
Gewinntrades:
480 (64.60%)
Verlusttrades:
263 (35.40%)
Bester Trade:
9.61 USD
Schlechtester Trade:
-10.21 USD
Bruttoprofit:
198.97 USD (431 540 pips)
Bruttoverlust:
-222.69 USD (333 531 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
38 (3.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
13.89 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
84.95%
Max deposit load:
102.57%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
259
Durchschn. Haltezeit:
27 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.51
Long-Positionen:
410 (55.18%)
Short-Positionen:
333 (44.82%)
Profit-Faktor:
0.89
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-2.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10.21 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-45.94%
Algo-Trading:
83%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
41.91 USD
Maximaler:
46.08 USD (134.86%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
61.01% (45.89 USD)
Kapital:
15.88% (9.10 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.min 563
BTCUSD 45
XAUUSD.p 40
NZDUSD.p 12
EURAUD.p 12
AUDJPY.p 8
AUDUSD.p 7
EURNZD.p 7
USDJPY.p 6
NZDCAD.p 6
NZDJPY.p 6
EURUSD.p 5
CHFJPY.p 4
GBPAUD.p 3
GBPCAD.p 3
AUDCHF.p 3
EURGBP.p 3
AUDCAD.p 2
NZDCHF.p 2
EURJPY.p 2
UKOIL 1
USOIL 1
AUDNZD.p 1
GBPNZD.p 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.min -17
BTCUSD 10
XAUUSD.p -17
NZDUSD.p -1
EURAUD.p -2
AUDJPY.p -2
AUDUSD.p 1
EURNZD.p 1
USDJPY.p 0
NZDCAD.p -1
NZDJPY.p 0
EURUSD.p -3
CHFJPY.p 0
GBPAUD.p -6
GBPCAD.p 12
AUDCHF.p 0
EURGBP.p 0
AUDCAD.p 0
NZDCHF.p 0
EURJPY.p 0
UKOIL 0
USOIL 0
AUDNZD.p 0
GBPNZD.p 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.min -9.9K
BTCUSD 109K
XAUUSD.p -1.5K
NZDUSD.p -58
EURAUD.p -185
AUDJPY.p -204
AUDUSD.p 99
EURNZD.p 244
USDJPY.p 1
NZDCAD.p -42
NZDJPY.p 49
EURUSD.p -143
CHFJPY.p -26
GBPAUD.p -651
GBPCAD.p 771
AUDCHF.p -18
EURGBP.p -18
AUDCAD.p 3
NZDCHF.p 1
EURJPY.p 10
UKOIL 105
USOIL -138
AUDNZD.p 5
GBPNZD.p 584
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +9.61 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.06 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US50-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.30 14:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 13:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 12:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 11:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 08:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 04:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
