Tanapisit Tepawarapruek

Aurum Apex AXI Prime

Tanapisit Tepawarapruek
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -46%
Axi-US50-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
743
Negociações com lucro:
480 (64.60%)
Negociações com perda:
263 (35.40%)
Melhor negociação:
9.61 USD
Pior negociação:
-10.21 USD
Lucro bruto:
198.97 USD (431 540 pips)
Perda bruta:
-222.69 USD (333 531 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
38 (3.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13.89 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
83.91%
Depósito máximo carregado:
102.57%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
259
Tempo médio de espera:
27 minutos
Fator de recuperação:
-0.51
Negociações longas:
410 (55.18%)
Negociações curtas:
333 (44.82%)
Fator de lucro:
0.89
Valor esperado:
-0.03 USD
Lucro médio:
0.41 USD
Perda média:
-0.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-2.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.21 USD (1)
Crescimento mensal:
-45.94%
Algotrading:
83%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
41.91 USD
Máximo:
46.08 USD (134.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
61.01% (45.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.88% (9.10 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.min 563
BTCUSD 45
XAUUSD.p 40
NZDUSD.p 12
EURAUD.p 12
AUDJPY.p 8
AUDUSD.p 7
EURNZD.p 7
USDJPY.p 6
NZDCAD.p 6
NZDJPY.p 6
EURUSD.p 5
CHFJPY.p 4
GBPAUD.p 3
GBPCAD.p 3
AUDCHF.p 3
EURGBP.p 3
AUDCAD.p 2
NZDCHF.p 2
EURJPY.p 2
UKOIL 1
USOIL 1
AUDNZD.p 1
GBPNZD.p 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.min -17
BTCUSD 10
XAUUSD.p -17
NZDUSD.p -1
EURAUD.p -2
AUDJPY.p -2
AUDUSD.p 1
EURNZD.p 1
USDJPY.p 0
NZDCAD.p -1
NZDJPY.p 0
EURUSD.p -3
CHFJPY.p 0
GBPAUD.p -6
GBPCAD.p 12
AUDCHF.p 0
EURGBP.p 0
AUDCAD.p 0
NZDCHF.p 0
EURJPY.p 0
UKOIL 0
USOIL 0
AUDNZD.p 0
GBPNZD.p 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.min -9.9K
BTCUSD 109K
XAUUSD.p -1.5K
NZDUSD.p -58
EURAUD.p -185
AUDJPY.p -204
AUDUSD.p 99
EURNZD.p 244
USDJPY.p 1
NZDCAD.p -42
NZDJPY.p 49
EURUSD.p -143
CHFJPY.p -26
GBPAUD.p -651
GBPCAD.p 771
AUDCHF.p -18
EURGBP.p -18
AUDCAD.p 3
NZDCHF.p 1
EURJPY.p 10
UKOIL 105
USOIL -138
AUDNZD.p 5
GBPNZD.p 584
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +9.61 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +3.72 USD
Máxima perda consecutiva: -2.06 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US50-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.30 14:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 13:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 12:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 11:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 08:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 04:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
