Negociações:
743
Negociações com lucro:
480 (64.60%)
Negociações com perda:
263 (35.40%)
Melhor negociação:
9.61 USD
Pior negociação:
-10.21 USD
Lucro bruto:
198.97 USD (431 540 pips)
Perda bruta:
-222.69 USD (333 531 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
38 (3.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13.89 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
83.91%
Depósito máximo carregado:
102.57%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
259
Tempo médio de espera:
27 minutos
Fator de recuperação:
-0.51
Negociações longas:
410 (55.18%)
Negociações curtas:
333 (44.82%)
Fator de lucro:
0.89
Valor esperado:
-0.03 USD
Lucro médio:
0.41 USD
Perda média:
-0.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-2.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.21 USD (1)
Crescimento mensal:
-45.94%
Algotrading:
83%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
41.91 USD
Máximo:
46.08 USD (134.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
61.01% (45.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.88% (9.10 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.min
|563
|BTCUSD
|45
|XAUUSD.p
|40
|NZDUSD.p
|12
|EURAUD.p
|12
|AUDJPY.p
|8
|AUDUSD.p
|7
|EURNZD.p
|7
|USDJPY.p
|6
|NZDCAD.p
|6
|NZDJPY.p
|6
|EURUSD.p
|5
|CHFJPY.p
|4
|GBPAUD.p
|3
|GBPCAD.p
|3
|AUDCHF.p
|3
|EURGBP.p
|3
|AUDCAD.p
|2
|NZDCHF.p
|2
|EURJPY.p
|2
|UKOIL
|1
|USOIL
|1
|AUDNZD.p
|1
|GBPNZD.p
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.min
|-17
|BTCUSD
|10
|XAUUSD.p
|-17
|NZDUSD.p
|-1
|EURAUD.p
|-2
|AUDJPY.p
|-2
|AUDUSD.p
|1
|EURNZD.p
|1
|USDJPY.p
|0
|NZDCAD.p
|-1
|NZDJPY.p
|0
|EURUSD.p
|-3
|CHFJPY.p
|0
|GBPAUD.p
|-6
|GBPCAD.p
|12
|AUDCHF.p
|0
|EURGBP.p
|0
|AUDCAD.p
|0
|NZDCHF.p
|0
|EURJPY.p
|0
|UKOIL
|0
|USOIL
|0
|AUDNZD.p
|0
|GBPNZD.p
|3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.min
|-9.9K
|BTCUSD
|109K
|XAUUSD.p
|-1.5K
|NZDUSD.p
|-58
|EURAUD.p
|-185
|AUDJPY.p
|-204
|AUDUSD.p
|99
|EURNZD.p
|244
|USDJPY.p
|1
|NZDCAD.p
|-42
|NZDJPY.p
|49
|EURUSD.p
|-143
|CHFJPY.p
|-26
|GBPAUD.p
|-651
|GBPCAD.p
|771
|AUDCHF.p
|-18
|EURGBP.p
|-18
|AUDCAD.p
|3
|NZDCHF.p
|1
|EURJPY.p
|10
|UKOIL
|105
|USOIL
|-138
|AUDNZD.p
|5
|GBPNZD.p
|584
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Melhor negociação: +9.61 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +3.72 USD
Máxima perda consecutiva: -2.06 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US50-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
