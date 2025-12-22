信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Aurum Apex AXI Prime
Tanapisit Tepawarapruek

Aurum Apex AXI Prime

Tanapisit Tepawarapruek
0条评论
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -46%
Axi-US50-Live
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
743
盈利交易:
480 (64.60%)
亏损交易:
263 (35.40%)
最好交易:
9.61 USD
最差交易:
-10.21 USD
毛利:
198.97 USD (431 540 pips)
毛利亏损:
-222.69 USD (333 531 pips)
最大连续赢利:
38 (3.72 USD)
最大连续盈利:
13.89 USD (3)
夏普比率:
0.02
交易活动:
83.91%
最大入金加载:
102.57%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
259
平均持有时间:
27 分钟
采收率:
-0.51
长期交易:
410 (55.18%)
短期交易:
333 (44.82%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-0.03 USD
平均利润:
0.41 USD
平均损失:
-0.85 USD
最大连续失误:
12 (-2.06 USD)
最大连续亏损:
-10.21 USD (1)
每月增长:
-45.94%
算法交易:
83%
结余跌幅:
绝对:
41.91 USD
最大值:
46.08 USD (134.86%)
相对跌幅:
结余:
61.01% (45.89 USD)
净值:
15.88% (9.10 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.min 563
BTCUSD 45
XAUUSD.p 40
NZDUSD.p 12
EURAUD.p 12
AUDJPY.p 8
AUDUSD.p 7
EURNZD.p 7
USDJPY.p 6
NZDCAD.p 6
NZDJPY.p 6
EURUSD.p 5
CHFJPY.p 4
GBPAUD.p 3
GBPCAD.p 3
AUDCHF.p 3
EURGBP.p 3
AUDCAD.p 2
NZDCHF.p 2
EURJPY.p 2
UKOIL 1
USOIL 1
AUDNZD.p 1
GBPNZD.p 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.min -17
BTCUSD 10
XAUUSD.p -17
NZDUSD.p -1
EURAUD.p -2
AUDJPY.p -2
AUDUSD.p 1
EURNZD.p 1
USDJPY.p 0
NZDCAD.p -1
NZDJPY.p 0
EURUSD.p -3
CHFJPY.p 0
GBPAUD.p -6
GBPCAD.p 12
AUDCHF.p 0
EURGBP.p 0
AUDCAD.p 0
NZDCHF.p 0
EURJPY.p 0
UKOIL 0
USOIL 0
AUDNZD.p 0
GBPNZD.p 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.min -9.9K
BTCUSD 109K
XAUUSD.p -1.5K
NZDUSD.p -58
EURAUD.p -185
AUDJPY.p -204
AUDUSD.p 99
EURNZD.p 244
USDJPY.p 1
NZDCAD.p -42
NZDJPY.p 49
EURUSD.p -143
CHFJPY.p -26
GBPAUD.p -651
GBPCAD.p 771
AUDCHF.p -18
EURGBP.p -18
AUDCAD.p 3
NZDCHF.p 1
EURJPY.p 10
UKOIL 105
USOIL -138
AUDNZD.p 5
GBPNZD.p 584
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +9.61 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3.72 USD
最大连续亏损: -2.06 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US50-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.30 14:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 13:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 12:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 11:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 08:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 04:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Aurum Apex AXI Prime
每月30 USD
-46%
0
0
USD
174
USD
2
83%
743
64%
84%
0.89
-0.03
USD
61%
1:100
