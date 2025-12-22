- 成长
交易:
743
盈利交易:
480 (64.60%)
亏损交易:
263 (35.40%)
最好交易:
9.61 USD
最差交易:
-10.21 USD
毛利:
198.97 USD (431 540 pips)
毛利亏损:
-222.69 USD (333 531 pips)
最大连续赢利:
38 (3.72 USD)
最大连续盈利:
13.89 USD (3)
夏普比率:
0.02
交易活动:
83.91%
最大入金加载:
102.57%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
259
平均持有时间:
27 分钟
采收率:
-0.51
长期交易:
410 (55.18%)
短期交易:
333 (44.82%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-0.03 USD
平均利润:
0.41 USD
平均损失:
-0.85 USD
最大连续失误:
12 (-2.06 USD)
最大连续亏损:
-10.21 USD (1)
每月增长:
-45.94%
算法交易:
83%
结余跌幅:
绝对:
41.91 USD
最大值:
46.08 USD (134.86%)
相对跌幅:
结余:
61.01% (45.89 USD)
净值:
15.88% (9.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.min
|563
|BTCUSD
|45
|XAUUSD.p
|40
|NZDUSD.p
|12
|EURAUD.p
|12
|AUDJPY.p
|8
|AUDUSD.p
|7
|EURNZD.p
|7
|USDJPY.p
|6
|NZDCAD.p
|6
|NZDJPY.p
|6
|EURUSD.p
|5
|CHFJPY.p
|4
|GBPAUD.p
|3
|GBPCAD.p
|3
|AUDCHF.p
|3
|EURGBP.p
|3
|AUDCAD.p
|2
|NZDCHF.p
|2
|EURJPY.p
|2
|UKOIL
|1
|USOIL
|1
|AUDNZD.p
|1
|GBPNZD.p
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.min
|-17
|BTCUSD
|10
|XAUUSD.p
|-17
|NZDUSD.p
|-1
|EURAUD.p
|-2
|AUDJPY.p
|-2
|AUDUSD.p
|1
|EURNZD.p
|1
|USDJPY.p
|0
|NZDCAD.p
|-1
|NZDJPY.p
|0
|EURUSD.p
|-3
|CHFJPY.p
|0
|GBPAUD.p
|-6
|GBPCAD.p
|12
|AUDCHF.p
|0
|EURGBP.p
|0
|AUDCAD.p
|0
|NZDCHF.p
|0
|EURJPY.p
|0
|UKOIL
|0
|USOIL
|0
|AUDNZD.p
|0
|GBPNZD.p
|3
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.min
|-9.9K
|BTCUSD
|109K
|XAUUSD.p
|-1.5K
|NZDUSD.p
|-58
|EURAUD.p
|-185
|AUDJPY.p
|-204
|AUDUSD.p
|99
|EURNZD.p
|244
|USDJPY.p
|1
|NZDCAD.p
|-42
|NZDJPY.p
|49
|EURUSD.p
|-143
|CHFJPY.p
|-26
|GBPAUD.p
|-651
|GBPCAD.p
|771
|AUDCHF.p
|-18
|EURGBP.p
|-18
|AUDCAD.p
|3
|NZDCHF.p
|1
|EURJPY.p
|10
|UKOIL
|105
|USOIL
|-138
|AUDNZD.p
|5
|GBPNZD.p
|584
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.61 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3.72 USD
最大连续亏损: -2.06 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US50-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
