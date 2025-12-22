SeñalesSecciones
Tanapisit Tepawarapruek

Aurum Apex AXI Prime

Tanapisit Tepawarapruek
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -46%
Axi-US50-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
743
Transacciones Rentables:
480 (64.60%)
Transacciones Irrentables:
263 (35.40%)
Mejor transacción:
9.61 USD
Peor transacción:
-10.21 USD
Beneficio Bruto:
198.97 USD (431 540 pips)
Pérdidas Brutas:
-222.69 USD (333 531 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
38 (3.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13.89 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
83.91%
Carga máxima del depósito:
102.57%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
259
Tiempo medio de espera:
27 minutos
Factor de Recuperación:
-0.51
Transacciones Largas:
410 (55.18%)
Transacciones Cortas:
333 (44.82%)
Factor de Beneficio:
0.89
Beneficio Esperado:
-0.03 USD
Beneficio medio:
0.41 USD
Pérdidas medias:
-0.85 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-2.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.21 USD (1)
Crecimiento al mes:
-45.94%
Trading algorítmico:
83%
Reducción de balance:
Absoluto:
41.91 USD
Máxima:
46.08 USD (134.86%)
Reducción relativa:
De balance:
61.01% (45.89 USD)
De fondos:
15.88% (9.10 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.min 563
BTCUSD 45
XAUUSD.p 40
NZDUSD.p 12
EURAUD.p 12
AUDJPY.p 8
AUDUSD.p 7
EURNZD.p 7
USDJPY.p 6
NZDCAD.p 6
NZDJPY.p 6
EURUSD.p 5
CHFJPY.p 4
GBPAUD.p 3
GBPCAD.p 3
AUDCHF.p 3
EURGBP.p 3
AUDCAD.p 2
NZDCHF.p 2
EURJPY.p 2
UKOIL 1
USOIL 1
AUDNZD.p 1
GBPNZD.p 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.min -17
BTCUSD 10
XAUUSD.p -17
NZDUSD.p -1
EURAUD.p -2
AUDJPY.p -2
AUDUSD.p 1
EURNZD.p 1
USDJPY.p 0
NZDCAD.p -1
NZDJPY.p 0
EURUSD.p -3
CHFJPY.p 0
GBPAUD.p -6
GBPCAD.p 12
AUDCHF.p 0
EURGBP.p 0
AUDCAD.p 0
NZDCHF.p 0
EURJPY.p 0
UKOIL 0
USOIL 0
AUDNZD.p 0
GBPNZD.p 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.min -9.9K
BTCUSD 109K
XAUUSD.p -1.5K
NZDUSD.p -58
EURAUD.p -185
AUDJPY.p -204
AUDUSD.p 99
EURNZD.p 244
USDJPY.p 1
NZDCAD.p -42
NZDJPY.p 49
EURUSD.p -143
CHFJPY.p -26
GBPAUD.p -651
GBPCAD.p 771
AUDCHF.p -18
EURGBP.p -18
AUDCAD.p 3
NZDCHF.p 1
EURJPY.p 10
UKOIL 105
USOIL -138
AUDNZD.p 5
GBPNZD.p 584
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +9.61 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +3.72 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.06 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axi-US50-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.30 14:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 13:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 12:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 11:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 08:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 04:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
