- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
7 (87.50%)
Убыточных трейдов:
1 (12.50%)
Лучший трейд:
8.13 USD
Худший трейд:
-5.20 USD
Общая прибыль:
11.80 USD (1 140 pips)
Общий убыток:
-5.47 USD (365 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (11.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.54 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
54.47%
Макс. загрузка депозита:
116.16%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.22
Длинных трейдов:
3 (37.50%)
Коротких трейдов:
5 (62.50%)
Профит фактор:
2.16
Мат. ожидание:
0.79 USD
Средняя прибыль:
1.69 USD
Средний убыток:
-5.47 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-5.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.20 USD (1)
Прирост в месяц:
25.44%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.03 USD
Максимальная:
5.20 USD (20.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.73% (5.23 USD)
По эквити:
36.85% (9.19 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCHF
|2
|EURUSD
|2
|NZDCHF
|2
|NZDUSD
|1
|GBPCHF
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCHF
|-5
|EURUSD
|1
|NZDCHF
|2
|NZDUSD
|8
|GBPCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCHF
|-365
|EURUSD
|121
|NZDCHF
|135
|NZDUSD
|809
|GBPCHF
|75
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.13 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +11.54 USD
Макс. убыток в серии: -5.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
Aglobe-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 35
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.30 × 138
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
ICMarketsSC-MT5
|0.46 × 131
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.52 × 221
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.59 × 390
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
Alpari-MT5
|0.67 × 58
|
VantageInternational-Live 5
|0.73 × 80
|
StriforSVG-Live
|0.76 × 33
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.89 × 167
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
25%
0
0
USD
USD
31
USD
USD
3
0%
8
87%
54%
2.15
0.79
USD
USD
37%
1:50