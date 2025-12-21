СигналыРазделы
Vladimir Gulakov

Well see

Vladimir Gulakov
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 25%
Tickmill-Live
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
7 (87.50%)
Убыточных трейдов:
1 (12.50%)
Лучший трейд:
8.13 USD
Худший трейд:
-5.20 USD
Общая прибыль:
11.80 USD (1 140 pips)
Общий убыток:
-5.47 USD (365 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (11.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.54 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
54.47%
Макс. загрузка депозита:
116.16%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.22
Длинных трейдов:
3 (37.50%)
Коротких трейдов:
5 (62.50%)
Профит фактор:
2.16
Мат. ожидание:
0.79 USD
Средняя прибыль:
1.69 USD
Средний убыток:
-5.47 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-5.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.20 USD (1)
Прирост в месяц:
25.44%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.03 USD
Максимальная:
5.20 USD (20.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.73% (5.23 USD)
По эквити:
36.85% (9.19 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURCHF 2
EURUSD 2
NZDCHF 2
NZDUSD 1
GBPCHF 1
1 2
1 2
1 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURCHF -5
EURUSD 1
NZDCHF 2
NZDUSD 8
GBPCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURCHF -365
EURUSD 121
NZDCHF 135
NZDUSD 809
GBPCHF 75
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.13 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +11.54 USD
Макс. убыток в серии: -5.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TickmillEU-Live
0.00 × 4
Aglobe-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 3
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.06 × 35
Axiory-Live
0.30 × 33
VTMarkets-Live
0.30 × 138
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
ICMarketsSC-MT5
0.46 × 131
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.59 × 390
ECMarkets-Server
0.60 × 10
Alpari-MT5
0.67 × 58
VantageInternational-Live 5
0.73 × 80
StriforSVG-Live
0.76 × 33
Pepperstone-MT5-Live01
0.89 × 167
Нет отзывов
2026.01.16 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 18:14
Share of trading days is too low
2025.12.31 18:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 17:14
Share of trading days is too low
2025.12.31 17:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.21 16:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 16:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 16:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.21 16:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 16:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Well see
30 USD в месяц
25%
0
0
USD
31
USD
3
0%
8
87%
54%
2.15
0.79
USD
37%
1:50
