SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Well see
Vladimir Gulakov

Well see

Vladimir Gulakov
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 25%
Tickmill-Live
1:50
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
7 (87.50%)
Negociações com perda:
1 (12.50%)
Melhor negociação:
8.13 USD
Pior negociação:
-5.20 USD
Lucro bruto:
11.80 USD (1 140 pips)
Perda bruta:
-5.47 USD (365 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (11.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.54 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
54.47%
Depósito máximo carregado:
116.16%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
1.22
Negociações longas:
3 (37.50%)
Negociações curtas:
5 (62.50%)
Fator de lucro:
2.16
Valor esperado:
0.79 USD
Lucro médio:
1.69 USD
Perda média:
-5.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-5.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.20 USD (1)
Crescimento mensal:
25.44%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.03 USD
Máximo:
5.20 USD (20.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.73% (5.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.85% (9.19 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURCHF 2
EURUSD 2
NZDCHF 2
NZDUSD 1
GBPCHF 1
1 2
1 2
1 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURCHF -5
EURUSD 1
NZDCHF 2
NZDUSD 8
GBPCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURCHF -365
EURUSD 121
NZDCHF 135
NZDUSD 809
GBPCHF 75
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8.13 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +11.54 USD
Máxima perda consecutiva: -5.20 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TickmillEU-Live
0.00 × 4
Aglobe-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 3
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.06 × 35
Axiory-Live
0.30 × 33
VTMarkets-Live
0.30 × 138
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
ICMarketsSC-MT5
0.46 × 131
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.59 × 390
ECMarkets-Server
0.60 × 10
Alpari-MT5
0.67 × 58
VantageInternational-Live 5
0.73 × 80
StriforSVG-Live
0.76 × 33
Pepperstone-MT5-Live01
0.89 × 167
69 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.16 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 18:14
Share of trading days is too low
2025.12.31 18:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 17:14
Share of trading days is too low
2025.12.31 17:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.21 16:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 16:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 16:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.21 16:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 16:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Well see
30 USD por mês
25%
0
0
USD
31
USD
3
0%
8
87%
54%
2.15
0.79
USD
37%
1:50
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.