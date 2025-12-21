- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
7 (87.50%)
Negociações com perda:
1 (12.50%)
Melhor negociação:
8.13 USD
Pior negociação:
-5.20 USD
Lucro bruto:
11.80 USD (1 140 pips)
Perda bruta:
-5.47 USD (365 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (11.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.54 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
54.47%
Depósito máximo carregado:
116.16%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
1.22
Negociações longas:
3 (37.50%)
Negociações curtas:
5 (62.50%)
Fator de lucro:
2.16
Valor esperado:
0.79 USD
Lucro médio:
1.69 USD
Perda média:
-5.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-5.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.20 USD (1)
Crescimento mensal:
25.44%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.03 USD
Máximo:
5.20 USD (20.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.73% (5.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.85% (9.19 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURCHF
|2
|EURUSD
|2
|NZDCHF
|2
|NZDUSD
|1
|GBPCHF
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURCHF
|-5
|EURUSD
|1
|NZDCHF
|2
|NZDUSD
|8
|GBPCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURCHF
|-365
|EURUSD
|121
|NZDCHF
|135
|NZDUSD
|809
|GBPCHF
|75
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8.13 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +11.54 USD
Máxima perda consecutiva: -5.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
Aglobe-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 35
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.30 × 138
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
ICMarketsSC-MT5
|0.46 × 131
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.52 × 221
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.59 × 390
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
Alpari-MT5
|0.67 × 58
|
VantageInternational-Live 5
|0.73 × 80
|
StriforSVG-Live
|0.76 × 33
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.89 × 167
Sem comentários
