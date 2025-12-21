- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
7 (87.50%)
損失トレード:
1 (12.50%)
ベストトレード:
8.13 USD
最悪のトレード:
-5.20 USD
総利益:
11.80 USD (1 140 pips)
総損失:
-5.47 USD (365 pips)
最大連続の勝ち:
6 (11.54 USD)
最大連続利益:
11.54 USD (6)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
54.47%
最大入金額:
116.16%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
1.22
長いトレード:
3 (37.50%)
短いトレード:
5 (62.50%)
プロフィットファクター:
2.16
期待されたペイオフ:
0.79 USD
平均利益:
1.69 USD
平均損失:
-5.47 USD
最大連続の負け:
1 (-5.20 USD)
最大連続損失:
-5.20 USD (1)
月間成長:
25.44%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.03 USD
最大の:
5.20 USD (20.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.73% (5.23 USD)
エクイティによる:
36.85% (9.19 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURCHF
|2
|EURUSD
|2
|NZDCHF
|2
|NZDUSD
|1
|GBPCHF
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURCHF
|-5
|EURUSD
|1
|NZDCHF
|2
|NZDUSD
|8
|GBPCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURCHF
|-365
|EURUSD
|121
|NZDCHF
|135
|NZDUSD
|809
|GBPCHF
|75
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.13 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +11.54 USD
最大連続損失: -5.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
Aglobe-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 35
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.30 × 138
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
ICMarketsSC-MT5
|0.46 × 131
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.52 × 221
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.59 × 390
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
Alpari-MT5
|0.67 × 58
|
VantageInternational-Live 5
|0.73 × 80
|
StriforSVG-Live
|0.76 × 33
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.89 × 167
