Vladimir Gulakov

Well see

Vladimir Gulakov
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 25%
Tickmill-Live
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
7 (87.50%)
損失トレード:
1 (12.50%)
ベストトレード:
8.13 USD
最悪のトレード:
-5.20 USD
総利益:
11.80 USD (1 140 pips)
総損失:
-5.47 USD (365 pips)
最大連続の勝ち:
6 (11.54 USD)
最大連続利益:
11.54 USD (6)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
54.47%
最大入金額:
116.16%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
1.22
長いトレード:
3 (37.50%)
短いトレード:
5 (62.50%)
プロフィットファクター:
2.16
期待されたペイオフ:
0.79 USD
平均利益:
1.69 USD
平均損失:
-5.47 USD
最大連続の負け:
1 (-5.20 USD)
最大連続損失:
-5.20 USD (1)
月間成長:
25.44%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.03 USD
最大の:
5.20 USD (20.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.73% (5.23 USD)
エクイティによる:
36.85% (9.19 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURCHF 2
EURUSD 2
NZDCHF 2
NZDUSD 1
GBPCHF 1
1 2
1 2
1 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURCHF -5
EURUSD 1
NZDCHF 2
NZDUSD 8
GBPCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURCHF -365
EURUSD 121
NZDCHF 135
NZDUSD 809
GBPCHF 75
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +8.13 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +11.54 USD
最大連続損失: -5.20 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TickmillEU-Live
0.00 × 4
Aglobe-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 3
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.06 × 35
Axiory-Live
0.30 × 33
VTMarkets-Live
0.30 × 138
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
ICMarketsSC-MT5
0.46 × 131
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.59 × 390
ECMarkets-Server
0.60 × 10
Alpari-MT5
0.67 × 58
VantageInternational-Live 5
0.73 × 80
StriforSVG-Live
0.76 × 33
Pepperstone-MT5-Live01
0.89 × 167
69 より多く...
レビューなし
2026.01.16 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 18:14
Share of trading days is too low
2025.12.31 18:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 17:14
Share of trading days is too low
2025.12.31 17:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.21 16:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 16:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 16:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.21 16:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 16:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
