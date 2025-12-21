信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Well see
Vladimir Gulakov

Well see

Vladimir Gulakov
0条评论
可靠性
3
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 25%
Tickmill-Live
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
8
盈利交易:
7 (87.50%)
亏损交易:
1 (12.50%)
最好交易:
8.13 USD
最差交易:
-5.20 USD
毛利:
11.80 USD (1 140 pips)
毛利亏损:
-5.47 USD (365 pips)
最大连续赢利:
6 (11.54 USD)
最大连续盈利:
11.54 USD (6)
夏普比率:
0.26
交易活动:
54.47%
最大入金加载:
116.16%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
3 天
采收率:
1.22
长期交易:
3 (37.50%)
短期交易:
5 (62.50%)
利润因子:
2.16
预期回报:
0.79 USD
平均利润:
1.69 USD
平均损失:
-5.47 USD
最大连续失误:
1 (-5.20 USD)
最大连续亏损:
-5.20 USD (1)
每月增长:
25.44%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
5.03 USD
最大值:
5.20 USD (20.66%)
相对跌幅:
结余:
20.73% (5.23 USD)
净值:
36.85% (9.19 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURCHF 2
EURUSD 2
NZDCHF 2
NZDUSD 1
GBPCHF 1
1 2
1 2
1 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURCHF -5
EURUSD 1
NZDCHF 2
NZDUSD 8
GBPCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURCHF -365
EURUSD 121
NZDCHF 135
NZDUSD 809
GBPCHF 75
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +8.13 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +11.54 USD
最大连续亏损: -5.20 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TickmillEU-Live
0.00 × 4
Aglobe-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 3
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.06 × 35
Axiory-Live
0.30 × 33
VTMarkets-Live
0.30 × 138
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
ICMarketsSC-MT5
0.46 × 131
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.59 × 390
ECMarkets-Server
0.60 × 10
Alpari-MT5
0.67 × 58
VantageInternational-Live 5
0.73 × 80
StriforSVG-Live
0.76 × 33
Pepperstone-MT5-Live01
0.89 × 167
69 更多...
没有评论
2026.01.16 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 18:14
Share of trading days is too low
2025.12.31 18:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 17:14
Share of trading days is too low
2025.12.31 17:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.21 16:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 16:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 16:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.21 16:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 16:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载