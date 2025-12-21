- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
7 (87.50%)
亏损交易:
1 (12.50%)
最好交易:
8.13 USD
最差交易:
-5.20 USD
毛利:
11.80 USD (1 140 pips)
毛利亏损:
-5.47 USD (365 pips)
最大连续赢利:
6 (11.54 USD)
最大连续盈利:
11.54 USD (6)
夏普比率:
0.26
交易活动:
54.47%
最大入金加载:
116.16%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
3 天
采收率:
1.22
长期交易:
3 (37.50%)
短期交易:
5 (62.50%)
利润因子:
2.16
预期回报:
0.79 USD
平均利润:
1.69 USD
平均损失:
-5.47 USD
最大连续失误:
1 (-5.20 USD)
最大连续亏损:
-5.20 USD (1)
每月增长:
25.44%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
5.03 USD
最大值:
5.20 USD (20.66%)
相对跌幅:
结余:
20.73% (5.23 USD)
净值:
36.85% (9.19 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURCHF
|2
|EURUSD
|2
|NZDCHF
|2
|NZDUSD
|1
|GBPCHF
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURCHF
|-5
|EURUSD
|1
|NZDCHF
|2
|NZDUSD
|8
|GBPCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURCHF
|-365
|EURUSD
|121
|NZDCHF
|135
|NZDUSD
|809
|GBPCHF
|75
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.13 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +11.54 USD
最大连续亏损: -5.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
Aglobe-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 35
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.30 × 138
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
ICMarketsSC-MT5
|0.46 × 131
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.52 × 221
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.59 × 390
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
Alpari-MT5
|0.67 × 58
|
VantageInternational-Live 5
|0.73 × 80
|
StriforSVG-Live
|0.76 × 33
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.89 × 167
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
25%
0
0
USD
USD
31
USD
USD
3
0%
8
87%
54%
2.15
0.79
USD
USD
37%
1:50