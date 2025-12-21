- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
7 (87.50%)
손실 거래:
1 (12.50%)
최고의 거래:
8.13 USD
최악의 거래:
-5.20 USD
총 수익:
11.80 USD (1 140 pips)
총 손실:
-5.47 USD (365 pips)
연속 최대 이익:
6 (11.54 USD)
연속 최대 이익:
11.54 USD (6)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
54.47%
최대 입금량:
116.16%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
1.22
롱(주식매수):
3 (37.50%)
숏(주식차입매도):
5 (62.50%)
수익 요인:
2.16
기대수익:
0.79 USD
평균 이익:
1.69 USD
평균 손실:
-5.47 USD
연속 최대 손실:
1 (-5.20 USD)
연속 최대 손실:
-5.20 USD (1)
월별 성장률:
25.44%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.03 USD
최대한의:
5.20 USD (20.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.73% (5.23 USD)
자본금별:
36.85% (9.19 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURCHF
|2
|EURUSD
|2
|NZDCHF
|2
|NZDUSD
|1
|GBPCHF
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURCHF
|-5
|EURUSD
|1
|NZDCHF
|2
|NZDUSD
|8
|GBPCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURCHF
|-365
|EURUSD
|121
|NZDCHF
|135
|NZDUSD
|809
|GBPCHF
|75
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8.13 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +11.54 USD
연속 최대 손실: -5.20 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
Aglobe-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 35
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.30 × 138
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
ICMarketsSC-MT5
|0.46 × 131
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.52 × 221
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.59 × 390
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
Alpari-MT5
|0.67 × 58
|
VantageInternational-Live 5
|0.73 × 80
|
StriforSVG-Live
|0.76 × 33
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.89 × 167
리뷰 없음
