리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TickmillEU-Live 0.00 × 4 Aglobe-Live 0.00 × 2 ValutradesSeychelles-Live 0.00 × 5 VTindex-MT5 0.00 × 4 Darwinex-Live 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 3 ForexClubBY-MT5 Real Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real7 0.06 × 35 Axiory-Live 0.30 × 33 VTMarkets-Live 0.30 × 138 GoMarkets-Live 0.36 × 14 FPMarkets-Live 0.40 × 5 ForexTimeFXTM-Live01 0.44 × 62 ICMarketsSC-MT5 0.46 × 131 FxPro-MT5 Live02 0.47 × 51 Exness-MT5Real9 0.48 × 27 AlpariEvrasia-Real01 0.50 × 2 DooTechnology-Live 0.52 × 221 AronGroups-Server 0.57 × 7 Exness-MT5Real8 0.59 × 390 ECMarkets-Server 0.60 × 10 Alpari-MT5 0.67 × 58 VantageInternational-Live 5 0.73 × 80 StriforSVG-Live 0.76 × 33 Pepperstone-MT5-Live01 0.89 × 167 69 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오