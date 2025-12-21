El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TickmillEU-Live 0.00 × 4 Aglobe-Live 0.00 × 2 ValutradesSeychelles-Live 0.00 × 5 VTindex-MT5 0.00 × 4 Darwinex-Live 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 3 ForexClubBY-MT5 Real Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real7 0.06 × 35 Axiory-Live 0.30 × 33 VTMarkets-Live 0.30 × 138 GoMarkets-Live 0.36 × 14 FPMarkets-Live 0.40 × 5 ForexTimeFXTM-Live01 0.44 × 62 ICMarketsSC-MT5 0.46 × 131 FxPro-MT5 Live02 0.47 × 51 Exness-MT5Real9 0.48 × 27 AlpariEvrasia-Real01 0.50 × 2 DooTechnology-Live 0.52 × 221 AronGroups-Server 0.57 × 7 Exness-MT5Real8 0.59 × 390 ECMarkets-Server 0.60 × 10 Alpari-MT5 0.67 × 58 VantageInternational-Live 5 0.73 × 80 StriforSVG-Live 0.76 × 33 Pepperstone-MT5-Live01 0.89 × 167 otros 69...