Vladimir Gulakov

Well see

Vladimir Gulakov
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 25%
Tickmill-Live
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
7 (87.50%)
Transacciones Irrentables:
1 (12.50%)
Mejor transacción:
8.13 USD
Peor transacción:
-5.20 USD
Beneficio Bruto:
11.80 USD (1 140 pips)
Pérdidas Brutas:
-5.47 USD (365 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (11.54 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11.54 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
54.47%
Carga máxima del depósito:
116.16%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
1.22
Transacciones Largas:
3 (37.50%)
Transacciones Cortas:
5 (62.50%)
Factor de Beneficio:
2.16
Beneficio Esperado:
0.79 USD
Beneficio medio:
1.69 USD
Pérdidas medias:
-5.47 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-5.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5.20 USD (1)
Crecimiento al mes:
25.44%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.03 USD
Máxima:
5.20 USD (20.66%)
Reducción relativa:
De balance:
20.73% (5.23 USD)
De fondos:
36.85% (9.19 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURCHF 2
EURUSD 2
NZDCHF 2
NZDUSD 1
GBPCHF 1
1 2
1 2
1 2
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURCHF -5
EURUSD 1
NZDCHF 2
NZDUSD 8
GBPCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURCHF -365
EURUSD 121
NZDCHF 135
NZDUSD 809
GBPCHF 75
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +8.13 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +11.54 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.20 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TickmillEU-Live
0.00 × 4
Aglobe-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 3
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.06 × 35
Axiory-Live
0.30 × 33
VTMarkets-Live
0.30 × 138
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
ICMarketsSC-MT5
0.46 × 131
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.59 × 390
ECMarkets-Server
0.60 × 10
Alpari-MT5
0.67 × 58
VantageInternational-Live 5
0.73 × 80
StriforSVG-Live
0.76 × 33
Pepperstone-MT5-Live01
0.89 × 167
No hay comentarios
2026.01.16 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 18:14
Share of trading days is too low
2025.12.31 18:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 17:14
Share of trading days is too low
2025.12.31 17:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.21 16:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 16:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 16:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.21 16:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 16:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Well see
30 USD al mes
25%
0
0
USD
31
USD
3
0%
8
87%
54%
2.15
0.79
USD
37%
1:50
Copiar

