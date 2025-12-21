СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / XAUUSD2026
Gregorio Encarnacion Conesa

XAUUSD2026

Gregorio Encarnacion Conesa
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 -42%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
10 (29.41%)
Убыточных трейдов:
24 (70.59%)
Лучший трейд:
140.32 EUR
Худший трейд:
-46.09 EUR
Общая прибыль:
251.95 EUR (1 020 pips)
Общий убыток:
-501.31 EUR (10 237 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (5.63 EUR)
Макс. прибыль в серии:
140.32 EUR (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.17
Торговая активность:
1.11%
Макс. загрузка депозита:
58.75%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
2 (5.88%)
Коротких трейдов:
32 (94.12%)
Профит фактор:
0.50
Мат. ожидание:
-7.33 EUR
Средняя прибыль:
25.20 EUR
Средний убыток:
-20.89 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-130.83 EUR)
Макс. убыток в серии:
-130.83 EUR (5)
Прирост в месяц:
-42.41%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
249.36 EUR
Максимальная:
249.36 EUR (42.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.41% (249.36 EUR)
По эквити:
4.59% (18.43 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-STD 32
BTCUSD 1
GBPJPY-STD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-STD -271
BTCUSD -7
GBPJPY-STD -6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-STD -1.5K
BTCUSD -7.7K
GBPJPY-STD -30
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +140.32 EUR
Худший трейд: -46 EUR
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +5.63 EUR
Макс. убыток в серии: -130.83 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeSmart-Server01
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 146
CapitalPointTrading-MT5-4
0.18 × 257
VTMarkets-Live 2
4.57 × 7
Estrategia de scalping agresivo en XAUUSD
Нет отзывов
2025.12.29 05:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 04:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 08:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 07:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 06:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 05:29
Share of trading days is too low
2025.12.22 05:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 05:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 05:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 04:29
Share of trading days is too low
2025.12.22 04:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 04:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 04:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 03:29
Share of trading days is too low
2025.12.22 03:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 03:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 03:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.21 11:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 11:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 11:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
