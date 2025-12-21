- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
10 (29.41%)
Убыточных трейдов:
24 (70.59%)
Лучший трейд:
140.32 EUR
Худший трейд:
-46.09 EUR
Общая прибыль:
251.95 EUR (1 020 pips)
Общий убыток:
-501.31 EUR (10 237 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (5.63 EUR)
Макс. прибыль в серии:
140.32 EUR (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.17
Торговая активность:
1.11%
Макс. загрузка депозита:
58.75%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
2 (5.88%)
Коротких трейдов:
32 (94.12%)
Профит фактор:
0.50
Мат. ожидание:
-7.33 EUR
Средняя прибыль:
25.20 EUR
Средний убыток:
-20.89 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-130.83 EUR)
Макс. убыток в серии:
-130.83 EUR (5)
Прирост в месяц:
-42.41%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
249.36 EUR
Максимальная:
249.36 EUR (42.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.41% (249.36 EUR)
По эквити:
4.59% (18.43 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|32
|BTCUSD
|1
|GBPJPY-STD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-STD
|-271
|BTCUSD
|-7
|GBPJPY-STD
|-6
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-STD
|-1.5K
|BTCUSD
|-7.7K
|GBPJPY-STD
|-30
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +140.32 EUR
Худший трейд: -46 EUR
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +5.63 EUR
Макс. убыток в серии: -130.83 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeSmart-Server01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 146
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.18 × 257
|
VTMarkets-Live 2
|4.57 × 7
Estrategia de scalping agresivo en XAUUSD
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
-42%
0
0
USD
USD
339
EUR
EUR
2
0%
34
29%
1%
0.50
-7.33
EUR
EUR
42%
1:500