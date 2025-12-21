SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / XAUUSD2026
Gregorio Encarnacion Conesa

XAUUSD2026

Gregorio Encarnacion Conesa
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD al mes
incremento desde 2025 -42%
VTMarkets-Live 2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
34
Transacciones Rentables:
10 (29.41%)
Transacciones Irrentables:
24 (70.59%)
Mejor transacción:
140.32 EUR
Peor transacción:
-46.09 EUR
Beneficio Bruto:
251.95 EUR (1 020 pips)
Pérdidas Brutas:
-501.31 EUR (10 237 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (5.63 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
140.32 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
-0.17
Actividad comercial:
1.11%
Carga máxima del depósito:
58.75%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
3 minutos
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
2 (5.88%)
Transacciones Cortas:
32 (94.12%)
Factor de Beneficio:
0.50
Beneficio Esperado:
-7.33 EUR
Beneficio medio:
25.20 EUR
Pérdidas medias:
-20.89 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-130.83 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-130.83 EUR (5)
Crecimiento al mes:
-42.41%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
249.36 EUR
Máxima:
249.36 EUR (42.41%)
Reducción relativa:
De balance:
42.41% (249.36 EUR)
De fondos:
4.59% (18.43 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD-STD 32
BTCUSD 1
GBPJPY-STD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD-STD -271
BTCUSD -7
GBPJPY-STD -6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD-STD -1.5K
BTCUSD -7.7K
GBPJPY-STD -30
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +140.32 EUR
Peor transacción: -46 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +5.63 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -130.83 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TradeSmart-Server01
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 146
CapitalPointTrading-MT5-4
0.18 × 257
VTMarkets-Live 2
4.57 × 7
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Estrategia de scalping agresivo en XAUUSD
No hay comentarios
2025.12.29 05:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 04:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 08:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 07:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 06:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 05:29
Share of trading days is too low
2025.12.22 05:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 05:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 05:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 04:29
Share of trading days is too low
2025.12.22 04:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 04:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 04:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 03:29
Share of trading days is too low
2025.12.22 03:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 03:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 03:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.21 11:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 11:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 11:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
XAUUSD2026
99 USD al mes
-42%
0
0
USD
339
EUR
2
0%
34
29%
1%
0.50
-7.33
EUR
42%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.