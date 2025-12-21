- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
34
Transacciones Rentables:
10 (29.41%)
Transacciones Irrentables:
24 (70.59%)
Mejor transacción:
140.32 EUR
Peor transacción:
-46.09 EUR
Beneficio Bruto:
251.95 EUR (1 020 pips)
Pérdidas Brutas:
-501.31 EUR (10 237 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (5.63 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
140.32 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
-0.17
Actividad comercial:
1.11%
Carga máxima del depósito:
58.75%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
3 minutos
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
2 (5.88%)
Transacciones Cortas:
32 (94.12%)
Factor de Beneficio:
0.50
Beneficio Esperado:
-7.33 EUR
Beneficio medio:
25.20 EUR
Pérdidas medias:
-20.89 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-130.83 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-130.83 EUR (5)
Crecimiento al mes:
-42.41%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
249.36 EUR
Máxima:
249.36 EUR (42.41%)
Reducción relativa:
De balance:
42.41% (249.36 EUR)
De fondos:
4.59% (18.43 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|32
|BTCUSD
|1
|GBPJPY-STD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD-STD
|-271
|BTCUSD
|-7
|GBPJPY-STD
|-6
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD-STD
|-1.5K
|BTCUSD
|-7.7K
|GBPJPY-STD
|-30
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +140.32 EUR
Peor transacción: -46 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +5.63 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -130.83 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TradeSmart-Server01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 146
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.18 × 257
|
VTMarkets-Live 2
|4.57 × 7
Estrategia de scalping agresivo en XAUUSD
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
99 USD al mes
-42%
0
0
USD
USD
339
EUR
EUR
2
0%
34
29%
1%
0.50
-7.33
EUR
EUR
42%
1:500