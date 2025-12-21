シグナルセクション
Gregorio Encarnacion Conesa

XAUUSD2026

Gregorio Encarnacion Conesa
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
月額  99  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -42%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
34
利益トレード:
10 (29.41%)
損失トレード:
24 (70.59%)
ベストトレード:
140.32 EUR
最悪のトレード:
-46.09 EUR
総利益:
251.95 EUR (1 020 pips)
総損失:
-501.31 EUR (10 237 pips)
最大連続の勝ち:
2 (5.63 EUR)
最大連続利益:
140.32 EUR (1)
シャープレシオ:
-0.17
取引アクティビティ:
1.11%
最大入金額:
58.75%
最近のトレード:
16 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
3 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
2 (5.88%)
短いトレード:
32 (94.12%)
プロフィットファクター:
0.50
期待されたペイオフ:
-7.33 EUR
平均利益:
25.20 EUR
平均損失:
-20.89 EUR
最大連続の負け:
5 (-130.83 EUR)
最大連続損失:
-130.83 EUR (5)
月間成長:
-42.41%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
249.36 EUR
最大の:
249.36 EUR (42.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.41% (249.36 EUR)
エクイティによる:
4.59% (18.43 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD-STD 32
BTCUSD 1
GBPJPY-STD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD-STD -271
BTCUSD -7
GBPJPY-STD -6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD-STD -1.5K
BTCUSD -7.7K
GBPJPY-STD -30
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +140.32 EUR
最悪のトレード: -46 EUR
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +5.63 EUR
最大連続損失: -130.83 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TradeSmart-Server01
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 146
CapitalPointTrading-MT5-4
0.17 × 258
VTMarkets-Live 2
4.57 × 7
Estrategia de scalping agresivo en XAUUSD
レビューなし
2025.12.29 05:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 04:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 08:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 07:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 06:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 05:29
Share of trading days is too low
2025.12.22 05:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 05:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 05:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 04:29
Share of trading days is too low
2025.12.22 04:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 04:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 04:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 03:29
Share of trading days is too low
2025.12.22 03:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 03:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 03:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.21 11:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 11:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 11:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
