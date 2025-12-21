- 成長
トレード:
34
利益トレード:
10 (29.41%)
損失トレード:
24 (70.59%)
ベストトレード:
140.32 EUR
最悪のトレード:
-46.09 EUR
総利益:
251.95 EUR (1 020 pips)
総損失:
-501.31 EUR (10 237 pips)
最大連続の勝ち:
2 (5.63 EUR)
最大連続利益:
140.32 EUR (1)
シャープレシオ:
-0.17
取引アクティビティ:
1.11%
最大入金額:
58.75%
最近のトレード:
16 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
3 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
2 (5.88%)
短いトレード:
32 (94.12%)
プロフィットファクター:
0.50
期待されたペイオフ:
-7.33 EUR
平均利益:
25.20 EUR
平均損失:
-20.89 EUR
最大連続の負け:
5 (-130.83 EUR)
最大連続損失:
-130.83 EUR (5)
月間成長:
-42.41%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
249.36 EUR
最大の:
249.36 EUR (42.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.41% (249.36 EUR)
エクイティによる:
4.59% (18.43 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|32
|BTCUSD
|1
|GBPJPY-STD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD-STD
|-271
|BTCUSD
|-7
|GBPJPY-STD
|-6
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD-STD
|-1.5K
|BTCUSD
|-7.7K
|GBPJPY-STD
|-30
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +140.32 EUR
最悪のトレード: -46 EUR
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +5.63 EUR
最大連続損失: -130.83 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeSmart-Server01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 146
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.17 × 258
|
VTMarkets-Live 2
|4.57 × 7
Estrategia de scalping agresivo en XAUUSD
