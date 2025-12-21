信号部分
Gregorio Encarnacion Conesa

XAUUSD2026

Gregorio Encarnacion Conesa
0条评论
2
0 / 0 USD
每月复制 99 USD per 
增长自 2025 -42%
VTMarkets-Live 2
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
34
盈利交易:
10 (29.41%)
亏损交易:
24 (70.59%)
最好交易:
140.32 EUR
最差交易:
-46.09 EUR
毛利:
251.95 EUR (1 020 pips)
毛利亏损:
-501.31 EUR (10 237 pips)
最大连续赢利:
2 (5.63 EUR)
最大连续盈利:
140.32 EUR (1)
夏普比率:
-0.17
交易活动:
1.11%
最大入金加载:
58.75%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
3 分钟
采收率:
-1.00
长期交易:
2 (5.88%)
短期交易:
32 (94.12%)
利润因子:
0.50
预期回报:
-7.33 EUR
平均利润:
25.20 EUR
平均损失:
-20.89 EUR
最大连续失误:
5 (-130.83 EUR)
最大连续亏损:
-130.83 EUR (5)
每月增长:
-42.41%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
249.36 EUR
最大值:
249.36 EUR (42.41%)
相对跌幅:
结余:
42.41% (249.36 EUR)
净值:
4.59% (18.43 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD-STD 32
BTCUSD 1
GBPJPY-STD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD-STD -271
BTCUSD -7
GBPJPY-STD -6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD-STD -1.5K
BTCUSD -7.7K
GBPJPY-STD -30
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +140.32 EUR
最差交易: -46 EUR
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +5.63 EUR
最大连续亏损: -130.83 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TradeSmart-Server01
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 146
CapitalPointTrading-MT5-4
0.18 × 257
VTMarkets-Live 2
4.57 × 7
Estrategia de scalping agresivo en XAUUSD
没有评论
2025.12.29 05:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 04:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 08:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 07:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 06:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 05:29
Share of trading days is too low
2025.12.22 05:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 05:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 05:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 04:29
Share of trading days is too low
2025.12.22 04:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 04:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 04:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 03:29
Share of trading days is too low
2025.12.22 03:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 03:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 03:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.21 11:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 11:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 11:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
