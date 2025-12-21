- 成长
交易:
34
盈利交易:
10 (29.41%)
亏损交易:
24 (70.59%)
最好交易:
140.32 EUR
最差交易:
-46.09 EUR
毛利:
251.95 EUR (1 020 pips)
毛利亏损:
-501.31 EUR (10 237 pips)
最大连续赢利:
2 (5.63 EUR)
最大连续盈利:
140.32 EUR (1)
夏普比率:
-0.17
交易活动:
1.11%
最大入金加载:
58.75%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
3 分钟
采收率:
-1.00
长期交易:
2 (5.88%)
短期交易:
32 (94.12%)
利润因子:
0.50
预期回报:
-7.33 EUR
平均利润:
25.20 EUR
平均损失:
-20.89 EUR
最大连续失误:
5 (-130.83 EUR)
最大连续亏损:
-130.83 EUR (5)
每月增长:
-42.41%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
249.36 EUR
最大值:
249.36 EUR (42.41%)
相对跌幅:
结余:
42.41% (249.36 EUR)
净值:
4.59% (18.43 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|32
|BTCUSD
|1
|GBPJPY-STD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-STD
|-271
|BTCUSD
|-7
|GBPJPY-STD
|-6
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-STD
|-1.5K
|BTCUSD
|-7.7K
|GBPJPY-STD
|-30
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
最好交易: +140.32 EUR
最差交易: -46 EUR
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +5.63 EUR
最大连续亏损: -130.83 EUR
Estrategia de scalping agresivo en XAUUSD
没有评论
