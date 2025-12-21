SinaisSeções
Gregorio Encarnacion Conesa

XAUUSD2026

Gregorio Encarnacion Conesa
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD por mês
crescimento desde 2025 -42%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
34
Negociações com lucro:
10 (29.41%)
Negociações com perda:
24 (70.59%)
Melhor negociação:
140.32 EUR
Pior negociação:
-46.09 EUR
Lucro bruto:
251.95 EUR (1 020 pips)
Perda bruta:
-501.31 EUR (10 237 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (5.63 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
140.32 EUR (1)
Índice de Sharpe:
-0.17
Atividade de negociação:
1.11%
Depósito máximo carregado:
58.75%
Último negócio:
15 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
3 minutos
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
2 (5.88%)
Negociações curtas:
32 (94.12%)
Fator de lucro:
0.50
Valor esperado:
-7.33 EUR
Lucro médio:
25.20 EUR
Perda média:
-20.89 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-130.83 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-130.83 EUR (5)
Crescimento mensal:
-42.41%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
249.36 EUR
Máximo:
249.36 EUR (42.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.41% (249.36 EUR)
Pelo Capital Líquido:
4.59% (18.43 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD-STD 32
BTCUSD 1
GBPJPY-STD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD-STD -271
BTCUSD -7
GBPJPY-STD -6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD-STD -1.5K
BTCUSD -7.7K
GBPJPY-STD -30
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +140.32 EUR
Pior negociação: -46 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +5.63 EUR
Máxima perda consecutiva: -130.83 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TradeSmart-Server01
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 146
CapitalPointTrading-MT5-4
0.18 × 257
VTMarkets-Live 2
4.57 × 7
Estrategia de scalping agresivo en XAUUSD
Sem comentários
2025.12.29 05:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 04:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 08:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 07:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 06:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 05:29
Share of trading days is too low
2025.12.22 05:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 05:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 05:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 04:29
Share of trading days is too low
2025.12.22 04:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 04:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 04:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 03:29
Share of trading days is too low
2025.12.22 03:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 03:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 03:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.21 11:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 11:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 11:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
