Negociações:
34
Negociações com lucro:
10 (29.41%)
Negociações com perda:
24 (70.59%)
Melhor negociação:
140.32 EUR
Pior negociação:
-46.09 EUR
Lucro bruto:
251.95 EUR (1 020 pips)
Perda bruta:
-501.31 EUR (10 237 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (5.63 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
140.32 EUR (1)
Índice de Sharpe:
-0.17
Atividade de negociação:
1.11%
Depósito máximo carregado:
58.75%
Último negócio:
15 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
3 minutos
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
2 (5.88%)
Negociações curtas:
32 (94.12%)
Fator de lucro:
0.50
Valor esperado:
-7.33 EUR
Lucro médio:
25.20 EUR
Perda média:
-20.89 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-130.83 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-130.83 EUR (5)
Crescimento mensal:
-42.41%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
249.36 EUR
Máximo:
249.36 EUR (42.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.41% (249.36 EUR)
Pelo Capital Líquido:
4.59% (18.43 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|32
|BTCUSD
|1
|GBPJPY-STD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD-STD
|-271
|BTCUSD
|-7
|GBPJPY-STD
|-6
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD-STD
|-1.5K
|BTCUSD
|-7.7K
|GBPJPY-STD
|-30
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +140.32 EUR
Pior negociação: -46 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +5.63 EUR
Máxima perda consecutiva: -130.83 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TradeSmart-Server01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 146
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.18 × 257
|
VTMarkets-Live 2
|4.57 × 7
Estrategia de scalping agresivo en XAUUSD
