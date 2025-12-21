- Wachstum
Trades insgesamt:
34
Gewinntrades:
10 (29.41%)
Verlusttrades:
24 (70.59%)
Bester Trade:
140.32 EUR
Schlechtester Trade:
-46.09 EUR
Bruttoprofit:
251.95 EUR (1 020 pips)
Bruttoverlust:
-501.31 EUR (10 237 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (5.63 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
140.32 EUR (1)
Sharpe Ratio:
-0.17
Trading-Aktivität:
1.11%
Max deposit load:
58.75%
Letzter Trade:
17 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
3 Minuten
Erholungsfaktor:
-1.00
Long-Positionen:
2 (5.88%)
Short-Positionen:
32 (94.12%)
Profit-Faktor:
0.50
Mathematische Gewinnerwartung:
-7.33 EUR
Durchschnittlicher Profit:
25.20 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-20.89 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-130.83 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-130.83 EUR (5)
Wachstum pro Monat :
-42.41%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
249.36 EUR
Maximaler:
249.36 EUR (42.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
42.41% (249.36 EUR)
Kapital:
4.59% (18.43 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|32
|BTCUSD
|1
|GBPJPY-STD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD-STD
|-271
|BTCUSD
|-7
|GBPJPY-STD
|-6
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD-STD
|-1.5K
|BTCUSD
|-7.7K
|GBPJPY-STD
|-30
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Bester Trade: +140.32 EUR
Schlechtester Trade: -46 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5.63 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -130.83 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TradeSmart-Server01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 146
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.17 × 261
|
VTMarkets-Live 2
|4.57 × 7
Estrategia de scalping agresivo en XAUUSD
99 USD pro Monat
-42%
0
0
USD
USD
339
EUR
EUR
2
0%
34
29%
1%
0.50
-7.33
EUR
EUR
42%
1:500