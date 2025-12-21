SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / XAUUSD2026
Gregorio Encarnacion Conesa

XAUUSD2026

Gregorio Encarnacion Conesa
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -42%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
34
Gewinntrades:
10 (29.41%)
Verlusttrades:
24 (70.59%)
Bester Trade:
140.32 EUR
Schlechtester Trade:
-46.09 EUR
Bruttoprofit:
251.95 EUR (1 020 pips)
Bruttoverlust:
-501.31 EUR (10 237 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (5.63 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
140.32 EUR (1)
Sharpe Ratio:
-0.17
Trading-Aktivität:
1.11%
Max deposit load:
58.75%
Letzter Trade:
17 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
3 Minuten
Erholungsfaktor:
-1.00
Long-Positionen:
2 (5.88%)
Short-Positionen:
32 (94.12%)
Profit-Faktor:
0.50
Mathematische Gewinnerwartung:
-7.33 EUR
Durchschnittlicher Profit:
25.20 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-20.89 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-130.83 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-130.83 EUR (5)
Wachstum pro Monat :
-42.41%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
249.36 EUR
Maximaler:
249.36 EUR (42.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
42.41% (249.36 EUR)
Kapital:
4.59% (18.43 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD-STD 32
BTCUSD 1
GBPJPY-STD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD-STD -271
BTCUSD -7
GBPJPY-STD -6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD-STD -1.5K
BTCUSD -7.7K
GBPJPY-STD -30
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +140.32 EUR
Schlechtester Trade: -46 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5.63 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -130.83 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradeSmart-Server01
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 146
CapitalPointTrading-MT5-4
0.17 × 261
VTMarkets-Live 2
4.57 × 7
Estrategia de scalping agresivo en XAUUSD
Keine Bewertungen
2025.12.29 05:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 04:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 08:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 07:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 06:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 05:29
Share of trading days is too low
2025.12.22 05:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 05:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 05:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 04:29
Share of trading days is too low
2025.12.22 04:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 04:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 04:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 03:29
Share of trading days is too low
2025.12.22 03:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 03:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 03:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.21 11:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 11:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 11:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
