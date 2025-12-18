- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
18 (75.00%)
Убыточных трейдов:
6 (25.00%)
Лучший трейд:
2.25 USD
Худший трейд:
-1.03 USD
Общая прибыль:
16.29 USD (1 212 pips)
Общий убыток:
-3.85 USD (243 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (4.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
4.99 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.75
Торговая активность:
47.35%
Макс. загрузка депозита:
1.57%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
11.63
Длинных трейдов:
9 (37.50%)
Коротких трейдов:
15 (62.50%)
Профит фактор:
4.23
Мат. ожидание:
0.52 USD
Средняя прибыль:
0.91 USD
Средний убыток:
-0.64 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.03 USD (1)
Прирост в месяц:
2.77%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
1.07 USD (0.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.23% (1.07 USD)
По эквити:
0.85% (3.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|969
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.25 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +4.99 USD
Макс. убыток в серии: -1.03 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
FusionMarkets-Live
|0.31 × 94
|
Exness-MT5Real3
|0.40 × 267
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.55 × 1285
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.72 × 155
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
VantageFX-Live
|0.94 × 17
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
ICMarketsSC-MT5
|1.19 × 960
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
|
Darwinex-Live
|1.43 × 56
|
Exness-MT5Real6
|1.60 × 10
еще 38...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
462
USD
USD
1
100%
24
75%
47%
4.23
0.52
USD
USD
1%
1:500