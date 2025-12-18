- 자본
- 축소
트레이드:
73
이익 거래:
51 (69.86%)
손실 거래:
22 (30.14%)
최고의 거래:
8.72 USD
최악의 거래:
-3.25 USD
총 수익:
71.43 USD (3 767 pips)
총 손실:
-26.01 USD (1 692 pips)
연속 최대 이익:
6 (4.99 USD)
연속 최대 이익:
8.72 USD (1)
샤프 비율:
0.37
거래 활동:
55.01%
최대 입금량:
7.72%
최근 거래:
25 분 전
주별 거래 수:
29
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
9.71
롱(주식매수):
40 (54.79%)
숏(주식차입매도):
33 (45.21%)
수익 요인:
2.75
기대수익:
0.62 USD
평균 이익:
1.40 USD
평균 손실:
-1.18 USD
연속 최대 손실:
2 (-4.26 USD)
연속 최대 손실:
-4.26 USD (2)
월별 성장률:
10.10%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.04 USD
최대한의:
4.68 USD (0.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.95% (4.57 USD)
자본금별:
5.30% (25.43 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|72
|XAUUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|38
|XAUUSD
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|1.8K
|XAUUSD
|231
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8.72 USD
최악의 거래: -3 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +4.99 USD
연속 최대 손실: -4.26 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.32 × 327
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Tickmill-Live
|0.74 × 163
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 1490
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
리뷰 없음
