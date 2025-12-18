- 成長
トレード:
30
利益トレード:
23 (76.66%)
損失トレード:
7 (23.33%)
ベストトレード:
2.25 USD
最悪のトレード:
-1.03 USD
総利益:
19.96 USD (1 521 pips)
総損失:
-4.39 USD (265 pips)
最大連続の勝ち:
6 (4.99 USD)
最大連続利益:
4.99 USD (6)
シャープレシオ:
0.80
取引アクティビティ:
57.86%
最大入金額:
1.57%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
14.55
長いトレード:
13 (43.33%)
短いトレード:
17 (56.67%)
プロフィットファクター:
4.55
期待されたペイオフ:
0.52 USD
平均利益:
0.87 USD
平均損失:
-0.63 USD
最大連続の負け:
1 (-1.03 USD)
最大連続損失:
-1.03 USD (1)
月間成長:
3.47%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.04 USD
最大の:
1.07 USD (0.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.23% (1.07 USD)
エクイティによる:
0.85% (3.87 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|16
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.25 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +4.99 USD
最大連続損失: -1.03 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
FusionMarkets-Live
|0.31 × 94
|
Exness-MT5Real3
|0.40 × 267
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.55 × 1285
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.72 × 155
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
VantageFX-Live
|0.94 × 17
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
ICMarketsSC-MT5
|1.19 × 960
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
|
Darwinex-Live
|1.43 × 56
|
Exness-MT5Real6
|1.60 × 10
レビューなし
