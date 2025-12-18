- Crescimento
Negociações:
30
Negociações com lucro:
23 (76.66%)
Negociações com perda:
7 (23.33%)
Melhor negociação:
2.25 USD
Pior negociação:
-1.03 USD
Lucro bruto:
19.96 USD (1 521 pips)
Perda bruta:
-4.39 USD (265 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (4.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4.99 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.80
Atividade de negociação:
57.86%
Depósito máximo carregado:
1.57%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
14.55
Negociações longas:
13 (43.33%)
Negociações curtas:
17 (56.67%)
Fator de lucro:
4.55
Valor esperado:
0.52 USD
Lucro médio:
0.87 USD
Perda média:
-0.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-1.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.03 USD (1)
Crescimento mensal:
3.47%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.04 USD
Máximo:
1.07 USD (0.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.23% (1.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.85% (3.87 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|16
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.25 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +4.99 USD
Máxima perda consecutiva: -1.03 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
FusionMarkets-Live
|0.31 × 94
|
Exness-MT5Real3
|0.40 × 267
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.55 × 1285
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.72 × 155
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
VantageFX-Live
|0.94 × 17
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
ICMarketsSC-MT5
|1.19 × 960
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
|
Darwinex-Live
|1.43 × 56
|
Exness-MT5Real6
|1.60 × 10
