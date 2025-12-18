- 成长
交易:
26
盈利交易:
20 (76.92%)
亏损交易:
6 (23.08%)
最好交易:
2.25 USD
最差交易:
-1.03 USD
毛利:
17.33 USD (1 323 pips)
毛利亏损:
-3.89 USD (243 pips)
最大连续赢利:
6 (4.99 USD)
最大连续盈利:
4.99 USD (6)
夏普比率:
0.78
交易活动:
59.24%
最大入金加载:
1.57%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
5 小时
采收率:
12.56
长期交易:
10 (38.46%)
短期交易:
16 (61.54%)
利润因子:
4.46
预期回报:
0.52 USD
平均利润:
0.87 USD
平均损失:
-0.65 USD
最大连续失误:
1 (-1.03 USD)
最大连续亏损:
-1.03 USD (1)
每月增长:
2.99%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.04 USD
最大值:
1.07 USD (0.23%)
相对跌幅:
结余:
0.23% (1.07 USD)
净值:
0.85% (3.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.25 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +4.99 USD
最大连续亏损: -1.03 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
FusionMarkets-Live
|0.31 × 94
|
Exness-MT5Real3
|0.40 × 267
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.55 × 1285
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.72 × 155
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
VantageFX-Live
|0.94 × 17
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
ICMarketsSC-MT5
|1.19 × 960
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
|
Darwinex-Live
|1.43 × 56
|
Exness-MT5Real6
|1.60 × 10
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3%
0
0
USD
USD
463
USD
USD
1
100%
26
76%
59%
4.45
0.52
USD
USD
1%
1:500