- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
30
Transacciones Rentables:
23 (76.66%)
Transacciones Irrentables:
7 (23.33%)
Mejor transacción:
2.25 USD
Peor transacción:
-1.03 USD
Beneficio Bruto:
19.96 USD (1 521 pips)
Pérdidas Brutas:
-4.39 USD (265 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (4.99 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4.99 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.80
Actividad comercial:
57.86%
Carga máxima del depósito:
1.57%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
14.55
Transacciones Largas:
13 (43.33%)
Transacciones Cortas:
17 (56.67%)
Factor de Beneficio:
4.55
Beneficio Esperado:
0.52 USD
Beneficio medio:
0.87 USD
Pérdidas medias:
-0.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-1.03 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1.03 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.47%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.04 USD
Máxima:
1.07 USD (0.23%)
Reducción relativa:
De balance:
0.23% (1.07 USD)
De fondos:
0.85% (3.87 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|16
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
FusionMarkets-Live
|0.31 × 94
|
Exness-MT5Real3
|0.40 × 267
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.55 × 1285
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.72 × 155
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
VantageFX-Live
|0.94 × 17
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
ICMarketsSC-MT5
|1.19 × 960
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
|
Darwinex-Live
|1.43 × 56
|
Exness-MT5Real6
|1.60 × 10
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
3%
0
0
USD
USD
466
USD
USD
2
100%
30
76%
58%
4.54
0.52
USD
USD
1%
1:500