СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Soham 2
Shailesh Nanubhai Bagdai

Soham 2

Shailesh Nanubhai Bagdai
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 389%
QuorionexMarkets-Live
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
157
Прибыльных трейдов:
70 (44.58%)
Убыточных трейдов:
87 (55.41%)
Лучший трейд:
18 090.00 USD
Худший трейд:
-8 110.00 USD
Общая прибыль:
301 750.00 USD (6 087 pips)
Общий убыток:
-182 218.80 USD (3 330 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (48 940.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
48 940.00 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
4.34%
Макс. загрузка депозита:
37.43%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
4.14
Длинных трейдов:
40 (25.48%)
Коротких трейдов:
117 (74.52%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
761.35 USD
Средняя прибыль:
4 310.71 USD
Средний убыток:
-2 094.47 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-22 330.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-22 330.00 USD (8)
Прирост в месяц:
64.87%
Годовой прогноз:
787.14%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
67.40 USD
Максимальная:
28 880.00 USD (18.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.11% (28 760.00 USD)
По эквити:
4.56% (3 600.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GCG26d 89
GCZ25d 68
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GCG26d 16K
GCZ25d 104K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GCG26d 519
GCZ25d 2.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18 090.00 USD
Худший трейд: -8 110 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +48 940.00 USD
Макс. убыток в серии: -22 330.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "QuorionexMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Saved
Нет отзывов
2025.12.22 06:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 16:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 12:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 12:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 12:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика