Всего трейдов:
157
Прибыльных трейдов:
70 (44.58%)
Убыточных трейдов:
87 (55.41%)
Лучший трейд:
18 090.00 USD
Худший трейд:
-8 110.00 USD
Общая прибыль:
301 750.00 USD (6 087 pips)
Общий убыток:
-182 218.80 USD (3 330 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (48 940.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
48 940.00 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
4.34%
Макс. загрузка депозита:
37.43%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
4.14
Длинных трейдов:
40 (25.48%)
Коротких трейдов:
117 (74.52%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
761.35 USD
Средняя прибыль:
4 310.71 USD
Средний убыток:
-2 094.47 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-22 330.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-22 330.00 USD (8)
Прирост в месяц:
64.87%
Годовой прогноз:
787.14%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
67.40 USD
Максимальная:
28 880.00 USD (18.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.11% (28 760.00 USD)
По эквити:
4.56% (3 600.00 USD)
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GCG26d
|89
|GCZ25d
|68
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GCG26d
|16K
|GCZ25d
|104K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GCG26d
|519
|GCZ25d
|2.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Лучший трейд: +18 090.00 USD
Худший трейд: -8 110 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +48 940.00 USD
Макс. убыток в серии: -22 330.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "QuorionexMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
