Shailesh Nanubhai Bagdai

Soham 2

Shailesh Nanubhai Bagdai
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 438%
QuorionexMarkets-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
149
Kârla kapanan işlemler:
68 (45.63%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (54.36%)
En iyi işlem:
18 090.00 USD
En kötü işlem:
-8 110.00 USD
Brüt kâr:
300 770.00 USD (6 065 pips)
Brüt zarar:
-173 837.40 USD (3 170 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (48 940.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48 940.00 USD (6)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
36.51%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
4.40
Alış işlemleri:
40 (26.85%)
Satış işlemleri:
109 (73.15%)
Kâr faktörü:
1.73
Beklenen getiri:
851.90 USD
Ortalama kâr:
4 423.09 USD
Ortalama zarar:
-2 146.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-22 330.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22 330.00 USD (8)
Aylık büyüme:
54.68%
Yıllık tahmin:
663.43%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
67.40 USD
Maksimum:
28 880.00 USD (18.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.11% (28 760.00 USD)
Varlığa göre:
4.42% (3 800.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GCG26d 81
GCZ25d 68
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GCG26d 23K
GCZ25d 104K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GCG26d 657
GCZ25d 2.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18 090.00 USD
En kötü işlem: -8 110 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +48 940.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -22 330.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "QuorionexMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.18 12:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 12:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 12:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
