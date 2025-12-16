- Прирост
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
12 (85.71%)
Убыточных трейдов:
2 (14.29%)
Лучший трейд:
1.62 USD
Худший трейд:
-20.36 USD
Общая прибыль:
13.66 USD (95 698 pips)
Общий убыток:
-20.60 USD (203 550 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (7.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.62 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
59.50%
Макс. загрузка депозита:
15.31%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.34
Длинных трейдов:
9 (64.29%)
Коротких трейдов:
5 (35.71%)
Профит фактор:
0.66
Мат. ожидание:
-0.50 USD
Средняя прибыль:
1.14 USD
Средний убыток:
-10.30 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-20.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.36 USD (1)
Прирост в месяц:
-6.90%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.52 USD
Максимальная:
20.40 USD (19.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.79% (20.36 USD)
По эквити:
18.60% (19.14 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|10
|EURUSD
|2
|XAUUSD
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-10
|EURUSD
|3
|XAUUSD
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-108K
|EURUSD
|298
|XAUUSD
|100
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +1.62 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +7.62 USD
Макс. убыток в серии: -20.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 69
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.48 × 93
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsSC-MT5
|0.89 × 4913
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
PacificUnionLLC-Live
|1.07 × 14
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
