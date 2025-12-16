- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
19
利益トレード:
16 (84.21%)
損失トレード:
3 (15.79%)
ベストトレード:
2.32 USD
最悪のトレード:
-20.36 USD
総利益:
19.39 USD (109 151 pips)
総損失:
-27.18 USD (268 550 pips)
最大連続の勝ち:
10 (11.91 USD)
最大連続利益:
11.91 USD (10)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
67.81%
最大入金額:
15.63%
最近のトレード:
30 分前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
-0.38
長いトレード:
12 (63.16%)
短いトレード:
7 (36.84%)
プロフィットファクター:
0.71
期待されたペイオフ:
-0.41 USD
平均利益:
1.21 USD
平均損失:
-9.06 USD
最大連続の負け:
1 (-20.36 USD)
最大連続損失:
-20.36 USD (1)
月間成長:
-7.75%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
17.52 USD
最大の:
20.40 USD (19.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.79% (20.36 USD)
エクイティによる:
18.60% (19.14 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|13
|XAUUSD
|4
|EURUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-14
|XAUUSD
|4
|EURUSD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-160K
|XAUUSD
|453
|EURUSD
|298
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.32 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +11.91 USD
最大連続損失: -20.36 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 71
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.48 × 93
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsSC-MT5
|0.89 × 4913
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
PacificUnionLLC-Live
|1.07 × 14
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
