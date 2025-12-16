シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / TEST 2
Didier Defourny

TEST 2

Didier Defourny
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
月額  2000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -8%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
19
利益トレード:
16 (84.21%)
損失トレード:
3 (15.79%)
ベストトレード:
2.32 USD
最悪のトレード:
-20.36 USD
総利益:
19.39 USD (109 151 pips)
総損失:
-27.18 USD (268 550 pips)
最大連続の勝ち:
10 (11.91 USD)
最大連続利益:
11.91 USD (10)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
67.81%
最大入金額:
15.63%
最近のトレード:
30 分前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
-0.38
長いトレード:
12 (63.16%)
短いトレード:
7 (36.84%)
プロフィットファクター:
0.71
期待されたペイオフ:
-0.41 USD
平均利益:
1.21 USD
平均損失:
-9.06 USD
最大連続の負け:
1 (-20.36 USD)
最大連続損失:
-20.36 USD (1)
月間成長:
-7.75%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
17.52 USD
最大の:
20.40 USD (19.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.79% (20.36 USD)
エクイティによる:
18.60% (19.14 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 13
XAUUSD 4
EURUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD -14
XAUUSD 4
EURUSD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD -160K
XAUUSD 453
EURUSD 298
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.32 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +11.91 USD
最大連続損失: -20.36 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real10
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 71
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
FPMarkets-Live
0.31 × 113
ICMarketsEU-MT5-2
0.48 × 93
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsSC-MT5
0.89 × 4913
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
PacificUnionLLC-Live
1.07 × 14
TickmillUK-Live
1.18 × 49
115 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
NOTO TO BE COPIED AS PRIVATE TEST
レビューなし
2025.12.22 12:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 05:39
Share of trading days is too low
2025.12.17 05:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.17 05:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 04:39
Share of trading days is too low
2025.12.17 04:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.17 04:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 19:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 520 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 19:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 520 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 19:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 19:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
TEST 2
2000 USD/月
-8%
0
0
USD
92
USD
2
100%
19
84%
68%
0.71
-0.41
USD
20%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください