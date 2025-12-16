SeñalesSecciones
Didier Defourny

TEST 2

Didier Defourny
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 2000 USD al mes
incremento desde 2025 -3%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
17
Transacciones Rentables:
15 (88.23%)
Transacciones Irrentables:
2 (11.76%)
Mejor transacción:
2.32 USD
Peor transacción:
-20.36 USD
Beneficio Bruto:
17.95 USD (104 351 pips)
Pérdidas Brutas:
-20.68 USD (203 550 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (11.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11.91 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
67.81%
Carga máxima del depósito:
15.63%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
-0.13
Transacciones Largas:
11 (64.71%)
Transacciones Cortas:
6 (35.29%)
Factor de Beneficio:
0.87
Beneficio Esperado:
-0.16 USD
Beneficio medio:
1.20 USD
Pérdidas medias:
-10.34 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-20.36 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20.36 USD (1)
Crecimiento al mes:
-2.69%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
17.52 USD
Máxima:
20.40 USD (19.83%)
Reducción relativa:
De balance:
19.79% (20.36 USD)
De fondos:
18.60% (19.14 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 11
XAUUSD 4
EURUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD -9
XAUUSD 4
EURUSD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD -100K
XAUUSD 453
EURUSD 298
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2.32 USD
Peor transacción: -20 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +11.91 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -20.36 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real10
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 71
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
FPMarkets-Live
0.31 × 113
ICMarketsEU-MT5-2
0.48 × 93
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsSC-MT5
0.89 × 4913
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
PacificUnionLLC-Live
1.07 × 14
TickmillUK-Live
1.18 × 49
otros 115...
NOTO TO BE COPIED AS PRIVATE TEST
No hay comentarios
2025.12.22 12:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 05:39
Share of trading days is too low
2025.12.17 05:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.17 05:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 04:39
Share of trading days is too low
2025.12.17 04:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.17 04:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 19:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 520 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 19:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 520 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 19:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 19:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
