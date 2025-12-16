SinaisSeções
Didier Defourny

TEST 2

Didier Defourny
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 2000 USD por mês
crescimento desde 2025 -8%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
19
Negociações com lucro:
16 (84.21%)
Negociações com perda:
3 (15.79%)
Melhor negociação:
2.32 USD
Pior negociação:
-20.36 USD
Lucro bruto:
19.39 USD (109 151 pips)
Perda bruta:
-27.18 USD (268 550 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (11.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.91 USD (10)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
67.81%
Depósito máximo carregado:
15.63%
Último negócio:
49 minutos atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
-0.38
Negociações longas:
12 (63.16%)
Negociações curtas:
7 (36.84%)
Fator de lucro:
0.71
Valor esperado:
-0.41 USD
Lucro médio:
1.21 USD
Perda média:
-9.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-20.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20.36 USD (1)
Crescimento mensal:
-7.75%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
17.52 USD
Máximo:
20.40 USD (19.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.79% (20.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.60% (19.14 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 13
XAUUSD 4
EURUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD -14
XAUUSD 4
EURUSD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD -160K
XAUUSD 453
EURUSD 298
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.32 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +11.91 USD
Máxima perda consecutiva: -20.36 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real10
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 71
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
FPMarkets-Live
0.31 × 113
ICMarketsEU-MT5-2
0.48 × 93
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsSC-MT5
0.89 × 4913
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
PacificUnionLLC-Live
1.07 × 14
TickmillUK-Live
1.18 × 49
115 mais ...
NOTO TO BE COPIED AS PRIVATE TEST
Sem comentários
2025.12.22 12:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 05:39
Share of trading days is too low
2025.12.17 05:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.17 05:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 04:39
Share of trading days is too low
2025.12.17 04:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.17 04:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 19:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 520 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 19:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 520 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 19:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 19:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
