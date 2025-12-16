- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
19
Negociações com lucro:
16 (84.21%)
Negociações com perda:
3 (15.79%)
Melhor negociação:
2.32 USD
Pior negociação:
-20.36 USD
Lucro bruto:
19.39 USD (109 151 pips)
Perda bruta:
-27.18 USD (268 550 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (11.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.91 USD (10)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
67.81%
Depósito máximo carregado:
15.63%
Último negócio:
49 minutos atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
-0.38
Negociações longas:
12 (63.16%)
Negociações curtas:
7 (36.84%)
Fator de lucro:
0.71
Valor esperado:
-0.41 USD
Lucro médio:
1.21 USD
Perda média:
-9.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-20.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20.36 USD (1)
Crescimento mensal:
-7.75%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
17.52 USD
Máximo:
20.40 USD (19.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.79% (20.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.60% (19.14 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|13
|XAUUSD
|4
|EURUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-14
|XAUUSD
|4
|EURUSD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-160K
|XAUUSD
|453
|EURUSD
|298
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.32 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +11.91 USD
Máxima perda consecutiva: -20.36 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 71
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.48 × 93
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsSC-MT5
|0.89 × 4913
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
PacificUnionLLC-Live
|1.07 × 14
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
115 mais ...
NOTO TO BE COPIED AS PRIVATE TEST
Sem comentários
