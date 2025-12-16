信号部分
信号 / MetaTrader 5 / TEST 2
Didier Defourny

TEST 2

Didier Defourny
0条评论
2
0 / 0 USD
每月复制 2000 USD per 
增长自 2025 -6%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
15
盈利交易:
13 (86.66%)
亏损交易:
2 (13.33%)
最好交易:
1.62 USD
最差交易:
-20.36 USD
毛利:
14.49 USD (103 998 pips)
毛利亏损:
-20.60 USD (203 550 pips)
最大连续赢利:
8 (8.45 USD)
最大连续盈利:
8.45 USD (8)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
64.01%
最大入金加载:
15.31%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
8 小时
采收率:
-0.30
长期交易:
9 (60.00%)
短期交易:
6 (40.00%)
利润因子:
0.70
预期回报:
-0.41 USD
平均利润:
1.11 USD
平均损失:
-10.30 USD
最大连续失误:
1 (-20.36 USD)
最大连续亏损:
-20.36 USD (1)
每月增长:
-6.07%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
17.52 USD
最大值:
20.40 USD (19.83%)
相对跌幅:
结余:
19.79% (20.36 USD)
净值:
18.60% (19.14 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 11
EURUSD 2
XAUUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD -9
EURUSD 3
XAUUSD 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -100K
EURUSD 298
XAUUSD 100
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1.62 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +8.45 USD
最大连续亏损: -20.36 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real10
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 70
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
FPMarkets-Live
0.31 × 113
ICMarketsEU-MT5-2
0.48 × 93
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsSC-MT5
0.89 × 4913
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
PacificUnionLLC-Live
1.07 × 14
TickmillUK-Live
1.18 × 49
115 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
NOTO TO BE COPIED AS PRIVATE TEST
没有评论
2025.12.22 12:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 05:39
Share of trading days is too low
2025.12.17 05:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.17 05:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 04:39
Share of trading days is too low
2025.12.17 04:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.17 04:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 19:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 520 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 19:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 520 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 19:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 19:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
TEST 2
每月2000 USD
-6%
0
0
USD
94
USD
2
100%
15
86%
64%
0.70
-0.41
USD
20%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载