交易:
15
盈利交易:
13 (86.66%)
亏损交易:
2 (13.33%)
最好交易:
1.62 USD
最差交易:
-20.36 USD
毛利:
14.49 USD (103 998 pips)
毛利亏损:
-20.60 USD (203 550 pips)
最大连续赢利:
8 (8.45 USD)
最大连续盈利:
8.45 USD (8)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
64.01%
最大入金加载:
15.31%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
8 小时
采收率:
-0.30
长期交易:
9 (60.00%)
短期交易:
6 (40.00%)
利润因子:
0.70
预期回报:
-0.41 USD
平均利润:
1.11 USD
平均损失:
-10.30 USD
最大连续失误:
1 (-20.36 USD)
最大连续亏损:
-20.36 USD (1)
每月增长:
-6.07%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
17.52 USD
最大值:
20.40 USD (19.83%)
相对跌幅:
结余:
19.79% (20.36 USD)
净值:
18.60% (19.14 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|11
|EURUSD
|2
|XAUUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-9
|EURUSD
|3
|XAUUSD
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-100K
|EURUSD
|298
|XAUUSD
|100
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.62 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +8.45 USD
最大连续亏损: -20.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 70
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.48 × 93
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsSC-MT5
|0.89 × 4913
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
PacificUnionLLC-Live
|1.07 × 14
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
没有评论
