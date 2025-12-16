- 자본
- 축소
트레이드:
38
이익 거래:
35 (92.10%)
손실 거래:
3 (7.89%)
최고의 거래:
4.23 USD
최악의 거래:
-20.36 USD
총 수익:
46.38 USD (209 711 pips)
총 손실:
-27.38 USD (268 550 pips)
연속 최대 이익:
20 (28.43 USD)
연속 최대 이익:
28.43 USD (20)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
60.32%
최대 입금량:
15.63%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
0.93
롱(주식매수):
22 (57.89%)
숏(주식차입매도):
16 (42.11%)
수익 요인:
1.69
기대수익:
0.50 USD
평균 이익:
1.33 USD
평균 손실:
-9.13 USD
연속 최대 손실:
1 (-20.36 USD)
연속 최대 손실:
-20.36 USD (1)
월별 성장률:
19.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
17.52 USD
최대한의:
20.40 USD (19.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.79% (20.36 USD)
자본금별:
18.60% (19.14 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|26
|XAUUSD
|7
|EURUSD
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|2
|XAUUSD
|10
|EURUSD
|7
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|-61K
|XAUUSD
|1.1K
|EURUSD
|741
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4.23 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +28.43 USD
연속 최대 손실: -20.36 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.48 × 93
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsSC-MT5
|0.89 × 4913
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
PacificUnionLLC-Live
|1.07 × 14
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
