СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AI AUTO TRADE
Muhammad Kanzhul Umal

AI AUTO TRADE

Muhammad Kanzhul Umal
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 22%
Exness-MT5Real7
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
140
Прибыльных трейдов:
38 (27.14%)
Убыточных трейдов:
102 (72.86%)
Лучший трейд:
104.78 USD
Худший трейд:
-207.86 USD
Общая прибыль:
807.36 USD (2 010 241 pips)
Общий убыток:
-1 067.35 USD (1 078 029 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (166.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
166.76 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
73.63%
Макс. загрузка депозита:
27.75%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
53
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.47
Длинных трейдов:
65 (46.43%)
Коротких трейдов:
75 (53.57%)
Профит фактор:
0.76
Мат. ожидание:
-1.86 USD
Средняя прибыль:
21.25 USD
Средний убыток:
-10.46 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-45.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-306.63 USD (3)
Прирост в месяц:
21.89%
Алготрейдинг:
15%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
277.63 USD
Максимальная:
556.89 USD (111.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.67% (513.55 USD)
По эквити:
12.55% (145.75 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 91
XAUUSD 25
ETHUSD 24
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 154
XAUUSD -470
ETHUSD 56
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 952K
XAUUSD -36K
ETHUSD 17K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +104.78 USD
Худший трейд: -208 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +166.76 USD
Макс. убыток в серии: -45.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real7
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.20 × 210
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.29 13:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 13:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 21:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 21:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 13:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.14 18:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.14 17:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.14 09:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.13 22:02
Share of trading days is too low
2025.12.13 22:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.13 22:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.13 10:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 10:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 10:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.13 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 10:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AI AUTO TRADE
50 USD в месяц
22%
0
0
USD
874
USD
3
15%
140
27%
74%
0.75
-1.86
USD
43%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.