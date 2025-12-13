- Прирост
Всего трейдов:
140
Прибыльных трейдов:
38 (27.14%)
Убыточных трейдов:
102 (72.86%)
Лучший трейд:
104.78 USD
Худший трейд:
-207.86 USD
Общая прибыль:
807.36 USD (2 010 241 pips)
Общий убыток:
-1 067.35 USD (1 078 029 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (166.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
166.76 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
73.63%
Макс. загрузка депозита:
27.75%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
53
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.47
Длинных трейдов:
65 (46.43%)
Коротких трейдов:
75 (53.57%)
Профит фактор:
0.76
Мат. ожидание:
-1.86 USD
Средняя прибыль:
21.25 USD
Средний убыток:
-10.46 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-45.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-306.63 USD (3)
Прирост в месяц:
21.89%
Алготрейдинг:
15%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
277.63 USD
Максимальная:
556.89 USD (111.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.67% (513.55 USD)
По эквити:
12.55% (145.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|91
|XAUUSD
|25
|ETHUSD
|24
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|154
|XAUUSD
|-470
|ETHUSD
|56
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|952K
|XAUUSD
|-36K
|ETHUSD
|17K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +104.78 USD
Худший трейд: -208 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +166.76 USD
Макс. убыток в серии: -45.61 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.20 × 210
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
