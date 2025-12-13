- 成长
交易:
139
盈利交易:
38 (27.33%)
亏损交易:
101 (72.66%)
最好交易:
104.78 USD
最差交易:
-207.86 USD
毛利:
807.36 USD (2 010 241 pips)
毛利亏损:
-1 063.25 USD (1 070 228 pips)
最大连续赢利:
5 (166.76 USD)
最大连续盈利:
166.76 USD (5)
夏普比率:
-0.10
交易活动:
73.63%
最大入金加载:
27.75%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
56
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.46
长期交易:
64 (46.04%)
短期交易:
75 (53.96%)
利润因子:
0.76
预期回报:
-1.84 USD
平均利润:
21.25 USD
平均损失:
-10.53 USD
最大连续失误:
12 (-45.61 USD)
最大连续亏损:
-306.63 USD (3)
每月增长:
22.46%
算法交易:
15%
结余跌幅:
绝对:
277.63 USD
最大值:
556.89 USD (111.98%)
相对跌幅:
结余:
42.67% (513.55 USD)
净值:
12.55% (145.75 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|90
|XAUUSD
|25
|ETHUSD
|24
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|158
|XAUUSD
|-470
|ETHUSD
|56
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|959K
|XAUUSD
|-36K
|ETHUSD
|17K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +104.78 USD
最差交易: -208 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +166.76 USD
最大连续亏损: -45.61 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.20 × 210
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
22%
0
0
USD
USD
878
USD
USD
3
15%
139
27%
74%
0.75
-1.84
USD
USD
43%
1:500